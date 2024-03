Mew, colpaccio dopo Amici: firma con l’ex manager di Tiziano Ferro

Sono passati quasi due mesi da quando Mew e Matthew hanno improvvisamente abbandonato Amici. Una scelta inaspettata, che aveva lasciato il pubblico completamente basito. Per diverso tempo, il vero motivo dietro l’uscita dei due cantanti è rimasto avvolto nel mistero, alimentando così una serie di speculazioni. Dopo vari giorni, Mew ha rotto il silenzio spiegando di aver deciso di sua spontanea volontà di lasciare la Scuola a causa della propria battaglia contro la depressione. Una decisione difficile ma necessaria, che ha trovato il supporto di Matthew, il quale ha voluto seguire la sua fidanzata e non tornare più nel programma. Ebbene, come sta oggi Mew?

Durante queste settimane, la cantante è tornata in maniera graduale sui social, condividendo piano piano diversi frammenti della sua vita, tra musica e quotidianità. Ovviamente, non sono mancati i contenuto con Matthew, il quale, allo stesso modo, è tornato alla vita di tutti i giorni e ad inseguire il suo sogno. Proprio come l’ex allievo di Rudy Zerbi, neanche Mew ha rinunciato alla sua carriera di cantante. Anzi, proprio poche ore fa, ha comunicato ai suoi fan una notizia bomba.

L’ex allieva di Amici ha condiviso sul suo profilo Instagram una storia di un post tratto dal profilo di Fabrizio Giannini, noto manager e produttore discografico italiano. Quest’ultimo, con una foto di Mew, ha annunciato di aver iniziato a lavorare con l’artista, anticipando il loro prossimo progetto:

Ho sempre messo la faccia nei progetti in cui credo. E questa volta è una gioia metterla per questa artista con cui ho iniziato a lavorare. Si chiama Mew. È talentuosa, poliedrica, sorprendente, carismatica. Imprevedibile. E con lei rafforzo l’entusiasmo mai perduto per questo lavoro, che con i giovani è ogni volta scoperta, stupore, entusiasmo. Ad maiora.

Delle parole bellissime per Mew, che è pronta ad intraprendere questo nuovo appassionante percorso. Si tratta di un vero e proprio colpaccio per la cantante, dato che Fabrizio Giannini è uno dei manager più noti del nostro Paese. Per più di 20 anni, ha lavorato a fianco di Tiziano Ferro: dal suo esordio nel 2002 con “Rosso Relativo” fino all’ultimo album pubblicato nel 2022. Solo poche settimane fa, Ferro ha annunciato l’addio allo storico agente, spiegando di aver bisogno di un periodo di pausa dalla musica.

Non solo, nel corso della sua carriera, Giannini ha collaborato con artisti del calibro di Giorgia, Eros Ramazzotti, Giusy Ferreri, Elodie e Michele Bravi. Adesso, Fabrizio ha deciso di puntare sulle nuove generazioni, dando una possibilità ad una giovane cantante come Mew. A questo punto, non resta che attendere per scoprire quali progetti ci riserverà l’ex volto di Amici.