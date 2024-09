Mew, grave lutto: il post commovente sui social “Sei nel mio cuore”

Nelle ultime ore un grave lutto ha colpito la cantante Mew, ex allieva del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi. A dare il triste annuncio è stata la stessa artista con un post commovente pubblicato sui social. Sono stati tanti i messaggi di condoglianze da parte dei suoi fan, i quali le hanno mostrato affetto e vicinanza in un momento così doloroso. Scopriamo cosa è successo e chi è venuto a mancare d’importante per la giovane cantante.

La scorsa notte Mew, protagonista dell’ultima edizione del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi, è stata colpita da un lutto. Un suo amico è difatti venuto a mancare a causa di un incidente stradale. A dare la triste notizia è stata la stessa cantante con un tweet pubblicato su X (ex Twitter), in cui salutava l’amico. Le sue parole hanno commosso i fan, i quali hanno commentato in tantissimi per esprimerle tutta la loro vicinanza in un momento così doloroso.

Di seguito il tweet di Mew:

Come si può vedere Mew ha condiviso un articolo relativo alla morte del giovane ed un video in cui i due si vedevano insieme, felici e mentre ballavano in casa. In accompagnamento la cantante di Amici ha aggiunto tali parole per salutare l’amico “Chissà dove sei adesso, che non ti vedo da tempo. Sei nel mio cuore Gabbo”. Come lei, anche il ragazzo era appassionato di musica e suonava la chitarra.

Chi era la vittima

La vittima dell’incidente è Gabriele Barbini, un ragazzo di 27 anni di San Donà di Piave che lavorava come cuoco a Rotterdam, in Olanda. Il giovane stava tornando a casa dal ristorante in cui lavorava a bordo di una bici quando è stato travolto da un’auto pirata. Sul posto sono arrivate immediatamente l’ambulanza e le forze dell’ordine ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare: il ventisettenne è deceduto a causa delle ferite riportate a causa dell’incidente. L’autista non si è fermato a prestare soccorso, tuttavia sarebbe stato dapprima individuato il suo veicolo abbandonato lungo la strada e successivamente l’uomo che è stato fermato dalla polizia locale. A bordo del veicolo al momento dell’incidente c’era anche una seconda persona.