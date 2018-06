Messi moglie e figli: 5 cose da sapere sulla vita privata del calciatore

5 curiosità sulla vita privata di Lionel Messi

Lionel Messi è un grande calciatore ma soprattutto un uomo appagato e sereno. Merito di una vita privata tranquilla, tenuta costantemente lontana da gossip e malelingue. Messi è felicemente sposato da un anno con Antonella Roccuzzo, la ragazza conosciuta in Argentina quando era ancora un adolescente. Quella tra Messi e la moglie è la storia di un grande amore che è cresciuto nel corso del tempo, anno dopo anno, tra il Sud America e l’Europa. La coppia oggi ha tre figli, tutti maschi: Thiago, Mateo e Ciro. I due si sono sempre supportati a vicenda e Antonella è stata ed è ancora oggi un punto di riferimento importante per lo sportivo. Un vero e proprio talismano per Messi, come provano i recenti Mondiali di calcio in Russia.

1. Antonella Roccuzzo doveva passare l’estate 2018 in Argentina ma è volata in Russia appena ha saputo dei problemi del marito in campo

Antonella Roccuzzo aveva deciso di non partecipare ai Mondiali 2018 in Russia. Mentre Messi era partito alla volta dell’est con tutta la nazionale argentina, la Roccuzzo si era recata in Sud America con i tre figli. Antonella voleva passare tutta l’estate in Sud America per stare più tempo con la sua famiglia che non vede quotidianamente. Ma anche per far conoscere a tutti i parenti di Rosario il piccolo Ciro, l’ultimo figlio nato a marzo 2018. Ma quando Antonella ha visto che il marito aveva difficoltà a concentrarsi tra una partita e l’altra della World Cup ha fatto i bagagli e volare subito in Russia con i suoi bambini. E l’arrivo di Antonella ha portato fortuna a Lionel, che ha poi ripreso a segnare con la sua squadra. Questo è stato l’ennesimo gesto d’amore della Roccuzzo, che sostiene da sempre il connazionale.

2. Perché il terzo figlio di Messi si chiama Ciro

Lionel Messi e Antonella Roccuzzo hanno chiamato il terzo figlio Ciro. Inizialmente si è pensato ad un omaggio a Napoli, città che entrambi amano molto ma la realtà è un’altra. La scelta è ricaduta su questo nome in onore di un cantante argentino che la coppia adora. La Pulce e la moglie Antonella sono due fan sfegatati di un cantante argentino, Horacio Demián Pertusi, front-man della storica band argentina Attaque 77 (oggi con il gruppo Jauría), conosciuto come Ciro perché pare che a scuola avesse imparato una sola cosa: la lezione sul re Ciro di Persia.

3. Messi voleva lasciare la Nazionale Argentina: la moglie gli ha fatto cambiare idea

Secondo recenti fonti, Lionel era pronto a lasciare la Nazionale Argentina dopo le ultime deludenti prestazioni. Un lungo confronto con Antonella Roccuzzo ha però spinto Messi a non gettare la spugna e a continuare a lottare.

4. Messi e la moglie stanno trasmettendo ai figli la cultura argentina

Anche se Lionel Messi vive a Barcellona da molti anni tiene ancora molto alla sua terra natale, l’Argentina. In una recente intervista ha rivelato che sta cercando insieme alla moglie Antonella Roccuzzo di crescere i loro tre figli con la cultura del loro paese. Che parte dalla tavola, dove non manca mai il maté (infuso sud americano) e la tipica carne argentina.“Io e Antonella siamo molto legati alla nostra terra, parliamo ancora uno spagnolo con accento argentino”, ha assicurato l’attaccante a Sports Illustrated.

5. Che lavoro fa la moglie di Messi Antonella Roccuzzo

Prima di formare una famiglia con Messi, Antonella Roccuzzo ha provato a studiare odontoiatria. Ma col tempo ha cambiato idea e si è specializzata in Comunicazione. Attualmente è impegnata nel ruolo di moglie e mamma ma non disdegna qualche collaborazione da testimonial, come quella per il marchio argentino Sarkany.