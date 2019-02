Mercedesz Henger vittima dei ladri: macchina distrutta, paura e rabbia

Mercedesz Henger vittima dei ladri: sui social il racconto del tentato furto

Quella di ieri è stata una serata turbolenta e alquanto sgradevole per Mercedesz Henger. La figlia di Eva Henger, mentre si trovava sul Lungo Tevere, è stata vittima di un tentato furto. Dei ladri, come ha raccontato lei stessa sui social, hanno scassinato la macchina dove lei e alcuni amici avevano lasciato delle buste (pacchi, sacchetti e vari oggetti personali), cercando di rubare e portare via il più possibile. Per riuscire nel loro intento i mal capitati hanno rotto il finestrino del sedile posteriore dell’auto, arrecando non pochi danni al proprietario del veicolo.

Mercedesz Henger mostra le immagini del tentato furto ai suoi danni: paura e rabbia per la figlia di Eva Henger

Le immagini del tentato furto, come abbiamo accennato sopra, sono state condivise dalla stessa Mercedesz Henger sul suo profilo personale. Su Instagram stories, difatti, la figlia di Eva Henger ha postato dei video relativi al momento in cui lei e i suoi amici hanno scoperto dello scasso. Vetri rotti, disordine e buste aperte nel vano tentativo di trovare qualcosa di prezioso da rubare. Un attimo di paura e subito dopo la rabbia. “Schifo” ha scritto poi Mercedesz indignata per l’accaduto “Siete delle mer..”. (Di seguito il filmato pubblicato dalla ragazza).

Mercedesz Henger: dopo l’Isola dei famosi un altro reality per lei?

Mercedesz Henger ha avuto modo di farsi conoscere dal pubblico italiano soprattutto grazie alla sua partecipazione a l’Isola dei famosi nel 2016. I suoi progetti futuri? La figlia di Eva Henger quest’estate, in un’intervista rilasciata al settimanale Vero aveva dichiarato: “Continuerò sicuramente a lavorare con Barbara d’Urso. Ci sono in ballo anche altri progetti, per esempio dei reality show per i quali potrei tentare dei provini. Vedremo che cosa succederà…”. Magari il Gf Vip o, perché no, Temptation Island con il fidanzato Lucas?