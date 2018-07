Mercedesz Henger in un altro reality show dopo l’Isola dei Famosi

Mercedesz Henger parteciperà ad un altro reality show dopo l’Isola dei Famosi

Il futuro di Mercedesz Henger è in tv. La figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi ha rivelato che continuerà a lavorare con Barbara d’Urso ma che molto probabilmente parteciperà ad un altro reality show. Il secondo dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi di qualche anno fa, dove è stata tra le protagoniste assolute. Ma a quale programma parteciperà Mercedesz? Molto probabilmente al Grande Fratello Vip o a Temptation Island Vip. Magari la Henger vorrà mettere alla prova la nuova storia d’amore con Lucas Peracchi, l’ex tronista di Uomini e Donne. “Continuerò sicuramente a lavorare con Barbara d’Urso. Ci sono in ballo anche altri progetti, per esempio dei reality show per i quali potrei tentare dei provini. Vedremo che cosa succederà…”, ha confidato la Henger al settimanale Vero.

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi fanno sul serio

Per il momento Mercedesz Henger si gode l’estate accanto a Lucas Peracchi. L’amore tra i due è sbocciato per caso, durante un evento a Capri. La Henger ha chiuso qualche mese fa la storia con Leonardo, personal trainer tedesco, mentre Lucas ha alle spalle un matrimonio naufragato con Silvia. “Incontrare Lucas ha indubbiamente cambiato i miei piani e i miei progetti estivi. Fino a qualche tempo fa pensavo che avrei passato questo periodo viaggiando all’estero, invece mi è venuta voglia di stare in Italia vicino a lui. In realtà, abbiamo già pensato anche a un viaggio da fare insieme in Portogallo. Nel frattempo, ci regaliamo alcuni weekend di relax qui in Italia e forse anche in Spagna più avanti”, ha detto Mercedesz.

Lucas Peracchi piace a tutta la famiglia di Mercedesz

Lucas Peracchi ha conquistato non solo Mercedesz ma tutta la famiglia Henger. Tanto che Massimiliano Caroletti, il marito di Eva Henger, è diventato il nuovo manager del modello. A farlo sapere il settimanale Spy, che ha addirittura ipotizzato una probabile immediata convivenza tra Lucas e Mercedesz.