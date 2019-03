Mercedesz Henger svela che il fidanzato Lucas Peracchi sta vivendo un brutto momento

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi sono tornati insieme e sembrano più innamorati e uniti che mai. La bellissima figlia di Eva Henger e l’ex tronista di Uomini e Donne ad inizio marzo hanno avuto una piccola-grande crisi di coppia che li aveva portati ad allontanarsi, anche in malo modo. Infatti lei aveva scritto su Instagram: “Lucas mi ha lasciato, io me la sono presa tantissimo. Lucas ha cancellato le nostre foto ed io ho scritto quel post. Credo che in molti mi capiranno”. La burrasca, per la gioia dei fan della coppia, sembra finita. Lucas e Mercedes sembra abbiano superato le piccole divergenze che li stavano dividendo, come il fatto di provenire da due ambienti totalmente diversi (lei ama la città, lui la campagna), e deciso di trovare un punto in comune. Non è tutto oro quel che luccica, però. Infatti l’ex isolana dei famosi ha rivelato che il fidanzato non sta passando proprio un bel periodo.

“È fragile e sta passando un brutto momento”: Mercedesz Henger parla di Lucas

Dopo la bella sorpresa di lui a lei ed il video in cui spiegano tutto, ma proprio tutto, sulla loro rottura, Mercedes Henger ha rilasciato un’intervista a Spy dove ha fatto rivelazioni inedite sul fidanzato, ovvero sulla sua personalità e su un momento difficile che starebbe attraversando: “È un ragazzo molto fragile ma allo stesso tempo dolce e premuroso. Insomma: tutto l’opposto di quello che la sua immagine potrebbe far pensare. Ora, tra l’altro, sta passando anche un momento piuttosto brutto per la perdita di Milù, la sua cagnolina.” La Henger junior parla anche di quelle abitudini che stavano rischiando di farli lasciare: “Mai avrei pensato che mi avrebbe abbandonata da un momento all’altro e in quel modo. Il problema era la distanza, un problema sempre attuale e comune a molte coppie. Lui vive a Castell’Arquato, vicino Piacenza, io a Roma”.

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi a Temptation Island?

Mercedesz spiega più precisamente quale sarebbe il problema e cosa stanno facendo per risolverlo: “Lui ama svegliarsi con il suono delle campane, o al massimo, con il cinguettio degli uccelli, mentre io, caos o non caos, sono troppo legata alla mia città. La verità è che io mi sarei dovuta trasferire nella sua città, ma non è facile. Roma è tutto per me. Ora andremo avanti e troveremo il giusto compromesso per salvare il nostro amore”. E quando le viene domandato se parteciperebbe alla nuova edizione di Tempation Island, risponde secca in modo negativo. I due fidanzati, dopo i recenti problemi, non sono pronti a fare una simile esperienza, anche se Mercedesz ci tiene a precisare che si fida ciecamente del suo Lucas.