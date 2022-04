Mercedesz Henger, la scelta sull’Isola 2022 dopo l’incidente della mamma

La giovane è attesa in Honduras per la sua seconda esperienza da naufraga, ma quanto accaduto oggi potrebbe farle cambiare idea

Mercedesz Henger rinuncerà all’Isola dei Famosi 2022? La naufraga, alla sua seconda esperienza, è attesa in queste puntate in Palapa. Solo due concorrenti sono a conoscenza del suo arrivo e sono Edoardo Tavassi e Alessandro, il figlio di Carmen Di Pietro. Mercedesz ha anche manifestato un interesse verso un naufrago, forse proprio Edoardo, per cui la situazione si è subito fatta interessante per il pubblico. O almeno così credono gli autori, insomma. Le cose potrebbero cambiare però dopo l’incidente in auto di Eva Henger.

La mamma di Mercedesz è rimasta coinvolta in un grave incidente in Ungheria. In un primo momento le sue condizioni e quelle di Massimiliano Caroletti sembravano preoccupanti. A Pomeriggio 5 invece Roberto Alessi ha dato un po’ di buone notizie. Insieme alle dinamiche dell’incidente, il giornalista ha fatto sapere che Eva Henger è fuori pericolo. Sia lei sia Caroletti indossavano le cinture di sicurezza e grazie a questo se la sono cavata, per così dire, con delle fratture. Massimiliano allo sterno, Eva invece a braccio, tallone e femore e dovrà essere operata.

Insieme a tutte queste informazioni, Alessi ha spiegato che c’è stata una videochiamata tra Mercedesz e mamma Eva. Quest’ultima infatti è pienamente cosciente, seppure ancora sotto shock. Quindi da Pomeriggio 5 è emerso che Mercedesz Henger ha pensato di abbandonare l’Isola dei Famosi. Questo prima di sentire e vedere sua madre. Eva Henger ha invitato sua figlia a non farlo.

Mamma Eva ha detto a Mercedesz di non lasciare l’Isola 2022. Durante la videochiamata, sempre in base al racconto di Alessi, la Henger pare abbia detto a sua figlia di non rinunciare perché questo è il suo lavoro e di stare calma. Anzi l’ha incoraggiata ad andare avanti e a tornare vincitrice per lei. Quindi la giovane potrebbe ascoltare le parole della madre e non rinunciare.

Mercedesz Henger non entrerà stasera all’Isola 2022, ha fatto sapere inoltre Fanpage. Pare le abbiano dato una settimana di tempo per riflettere sulla scelta da fare. Darà ascolto a mamma Eva oppure tornerà in Europa? La videochiamata, quindi vedere sua mamma e parlare con lei potrebbe averla resa più tranquilla. Certo è che una volta sbarcata sarà difficile avere notizie della madre o sentirla…