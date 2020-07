Mercedesz Henger riallaccia i rapporti con i suoi parenti eccetto Eva

È ancora lontana la pace tra Eva e Mercedesz Henger. Nonostante l’emergenza Coronavirus e lo scorrere del tempo madre e figlia non sono riuscite a trovare un punto di incontro. Al contrario la 28enne si è riavvicinata all’ultimo periodo agli altri suoi famigliari che, almeno inizialmente, si erano schierati dalla parte dell’attrice ungherese. Come spiegato da Mercedesz al settimanale Nuovo lo zio materno ha trascorso la quarantena nella casa che condivide col fidanzato Lucas Peracchi in provincia di Piacenza. Qualche settimana fa è arrivato pure il fratello minore della ragazza, Riccardino, mentre il contatto telefonico con la nonna materna e la sorellina minore Jennifer è quotidiano. Insomma, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha praticamente riallacciato i rapporti con gran parte della sua famiglia eccetto la madre Eva. Tra le due non c’è più alcuna interazione e al momento Mercedesz non sembra propensa a fare un passo avanti.

Eva e Mercedesz Henger non hanno ancora fatto pace

“Le cose tra me e mia madre sono rimaste quelle che erano: tra noi non c’è alcun rapporto. Preferisco che certe situazioni rimangano private, invece lei non ha tenuto le cose tra le pareti di casa, come si dovrebbe fare in queste circostanze, ma le ha rese pubbliche. Io, invece, voglio seguire la mia linea: vicende del genere non dovrebbero essere divulgate ma solo discusse in famiglia”, ha dichiarato Mercedesz Henger alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. Per ora la web influencer è felice così, si sente serena e sta vivendo appieno la sua vita accanto a Lucas Peracchi. I due hanno di recente festeggiato il secondo anniversario insieme. La relazione, a dispetto di critiche e malelingue, procede a gonfie vele. Per amore Mercedesz ha abbandonato Roma ed è andata a vivere in campagna. Ma non ha detto addio al mondo dello spettacolo: nel suo futuro ci sono in ballo diversi progetti televisivi.

Mercedesz Henger vuole tornare in televisione

Mercedesz Henger ha ammesso di avere in cantiere diversi progetti per il piccolo schermo ma ha preferito non svelare di più. Lucas Peracchi, invece, dopo la breve partecipazione a Uomini e Donne come tronista si è concentrato sull’attività di personal trainer. Intanto cresce l’amore tra Mercedesz e Lucas: nel futuro di entrambi matrimonio e figli ma ad oggi preferiscono continuare a vivere alla giornata, senza pianificare troppo.

Eva Henger aspetta il passo della figlia Mercedesz

Dal canto suo Eva Henger ha chiarito che aspetterà un passo della figlia Mercedesz Henger, che si è allontanata dalla madre dopo che l’ex moglie di Riccardo Schicchi ha puntato il dito contro Lucas Peracchi, bollandolo come una persona violenta e aggressiva.