Eva Henger non ha ancora fatto pace con la figlia Mercedesz e con Lucas Peracchi

Continua la faida tra Eva Henger e la figlia Mercedesz e il genero Lucas Peracchi. Se la coppia preferisce non tornare più sull’argomento, l’attrice ungherese ha ripreso a rilasciare dichiarazioni sulla faccenda. Prima a Pomeriggio 5, dove si è detta pronta ad aspettare un ritorno della sua erede, poi al settimanale Nuovo, al quale ha parlato di una richiesta giunta da Lucas e Mercedesz. Eva, tra l’altro, non ha nascosto la propria sofferenza per questa delicata situazione famigliare e ha ammesso di piangere ogni notte. Anche se sta ricevendo il supporto dei fan e dei parenti, tra cui il marito Massimiliano Caroletti e gli altri figli Riccardino e Jennifer.

Le nuove dichiarazioni di Eva Henger sulla lite con la figlia Mercedesz

“È giusto che lei faccia la sua vita, io aspetterò che torni da me”, ha premesso Eva Henger alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. “Mia figlia è molto innamorata, non vede le cose lucidamente e non si può ragionare con lei. Però credo anche che ora Lucas sia cambiato: se raccontasse la verità, guadagnerebbe un applauso da tutta Italia”, ha detto l’ex moglie di Riccardo Schicchi. “Spero solo che tra lui e mia figlia possa davvero esserci un bel rapporto. Però la loro richiesta di dire che ho inventato tutto non sono disposta ad esaudirla“, ha precisato la 47enne. “Ho pianto molto, ogni notte, ma non voglio perdere le speranze”, ha aggiunto.

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi più innamorati che mai

E mentre Eva Henger esprime tutta la sua tristezza per la situazione che sta vivendo, Mercedesz e Lucas si godono la loro storia d’amore. Una relazione nata due anni fa e che procede a gonfie vele. Di recente la coppia si è messa in gioco a Domenica Live, dove ha indossato i panni di Kim Basinger e Mickey Rourke in 9 settimane e mezzo.