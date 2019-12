Mercedesz, papà biologico: Barbara sapeva? Parla lei, Henger in lacrime

Mercedesz Henger risponde a Eva sul caso del padre biologico: Barbara sapeva? Parla la d’Urso, la fidanzata di Peracchi in lacrime

Mercdesz Henger è stata ospite a Domenica Live dopo le rivelazioni della scorsa settimana. La ragazza aveva dichiarato per la prima volta in tv che Riccardo Schicchi non era il suo padre biologico, provocando la reazione furiosa di mamma Eva, la quale, via social, l’ha attaccata, accusandola di non aver portato rispetto circa le volontà del regista. Non solo: Eva ha anche affermato che la questione fosse risaputa a Mediaset e fosse conosciuta da molte persone. Sulla vicenda, sentendosi chiamata in causa, ha detto la sua anche Barbara d’Urso che ha smentito categoricamente di essere al corrente del fatto dibattuto.

Barbara d’Urso: “Io sinceramente non sapevo niente e neppure chi lavora con me sapeva”

“A Mediaset tutti sapevano? Io sinceramente non sapevo niente e neppure chi lavora con me sapeva”, ha precisato Barbara d’Urso che ha aggiunto di essere rimasta molto colpita quando Mercedesz le ha rivelato che Riccardo Schicchi non fosse il suo padre biologico. La figlia di Eva ha quindi rimarcato che il suo intento è stato quello di mettere in buona luce il regista, che considera suo papà a tutti gli effetti. “Ho deciso di rivelare questa cosa perché mi ha chiamato un giornalista di Spy. Mi era già successo che mi chiedessero in forma privata perché avessi un cognome diverso e io rispondevo sempre che era una questione di passaporto ungherese… Volevo evitare che questa storia fosse raccontata da qualcuno, da persone estranee alla situazione. Non ho ancora scoperto chi è stato perché sono stata distratta da mia madre.”

Mercedesz scoppia a piangere a Domenica Live

A questo punto va in onda una clip che scandisce un toccante messaggio social che Mercedesz ha dedicato in passato a Riccardo. Al ritorno in studio, la giovane è scoppiata in lacrime prima di perdere per un attimo la pazienza: “Posso dire che palle? Posso dirlo? Volevo tanto far passare un messaggio bello. Ho detto prendo la palla al balzo e racconto io questa cosa. Alla fine la persona che sta tramutando questa cosa in una faida è mia madre”. E a proposito di Eva, domani sarà ospite a Live – Non è la d’Urso. Barbara ha fatto sapere che l’ungherese porterà una testimonianza per difendere la sua posizione. Il caso non è ancora chiuso. E probabilmente nemmeno le polemiche.