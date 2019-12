Il padre biologico di Mercedesz Henger: la replica a Pomeriggio 5 alle parole di Eva Henger

Barbara d’Urso è tornata a parlare della faida tra Mercedesz e Eva Henger. La prima è intervenuta a Pomeriggio 5 dopo l’ultima ospitata della seconda a Live-Non è la d’Urso. La fidanzata di Lucas Peracchi ha smentito tutte le parole dell’attrice ungherese, chiarendo che non è stata di certo lei a chiamare i giornalisti per divulgare la notizia. Mercedesz ha poi sottolineato che non tutti sapevano la verità, come insinuato da Eva, visto che più di qualcuno – tra cui personaggi famosi – l’hanno chiamata una volta che si è sparsa la voce sulle origini della piccola Henger. “Non è vero che lo sapevano tutti. Ho sentito Eleonora Giorgi e suo figlio Paolo Ciavarro, che erano all’oscuro di tutto: lui è stato per 13 anni a scuola con me e non sapeva nulla. Abbiamo frequentato le scuole internazionali e quindi c’era così tanta gente con i cognomi stranieri che non ci facevano caso”, ha raccontato l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, che ha il doppio cognome, quello Schicchi e quello del padre biologico ungherese (il cognome Henger è stato scelto da Mercedesz come nome d’arte).

Mercedesz Henger attacca Eva: “Ennesima delusione da parte sua”

“Nadia Rinaldi, che è una vecchia amica di famiglia, mi ha chiamata scioccata perché era all’oscuro di tutto”, ha detto Mercedesz Henger a Pomeriggio 5. “Sono sicura che questa notizia sarebbe uscita lo stesso, dire che l’ho messa io in giro è ridicola. L’ho difesa per ventotto anni. Se pensa questo per me è l’ennesima delusione”, ha aggiunto la giovane a proposito della madre Eva. “Al contrario di quello che dice lei non volevo sporcare la memoria di mio padre”, ha puntualizzato.

Mercedesz Henger non vuole vedere la madre per il momento

“Mi dispiace che abbia reagito così, che vada fiera delle sue parole contro di me. In questo periodo non la voglio proprio vedere”, ha concluso Mercedesz Henger. Il rapporto con Eva si è dunque deteriorato ancora di più per via di questa vicenda dopo che l’ex moglie di Riccardo Schicchi ha furiosamente litigato con Lucas Peracchi, fidanzato da un anno e mezzo di Mercedesz.