Mercedesz Henger stizzita in tv: “Lucas Peracchi non finge per business”

Mercedesz Henger a Pomeriggio 5: le ultime news sulla storia d’amore con Lucas Peracchi

Mercedesz Henger è tornata a Pomeriggio 5 per raccontare gli ultimi sviluppi della sua storia d’amore con Lucas Peracchi. La figlia di Eva Henger e l’ex tronista di Uomini e Donne hanno di recente avuto un brutto litigio dopo una profonda crisi che li ha divisi per qualche mese. Lucas ha addirittura accusato la fidanzata di un tradimento per poi ritrattare tutto nel giro di poche ore. Un comportamento che ha fatto sospettare più di qualcuno tra cui Sara Varone, nuova opinionista di Barbara d’Urso, che ha puntato il dito contro Mercedesz e Luca. A detta della soubrette i due inscenerebbero sui social network queste finte liti e riappacificazioni in modo da aumentare il numero dei follower.

Mercedesz Henger difende Lucas Peracchi a Uomini e Donne

“Lucas non fa tutto questo per business, ve lo posso garantire“, ha assicurato Mercedesz Henger a Pomeriggio 5. “Le litigate nelle coppie ci sono sempre, il nostro errore -soprattutto quello di Lucas- è che le condividiamo sui social network. Lui è molto intelligente ma a volte è anche un bambinone, come del resto tutti noi”, ha spiegato l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. “Nel privato l’ho ripreso per le ultime storie che ha fatto, che non sono state belle da vedere”, ha aggiunto.

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi: insieme da un anno

Mercedesz e Lucas sono fidanzati da un anno: il primo incontro è avvenuto a Capri e c’è stato tra i due un vero e proprio colpo di fulmine. Per amore la Henger ha lasciato Roma ed è andata a vivere in campagna, nei pressi di Piacenza, dove Peracchi è nato e cresciuto.