Lucas Peracchi dopo il crollo: il retroscena sul padre e Mercedesz

Lucas Peracchi dopo il crollo emotivo: il retroscena raccontato dall’ex tronisa e i consigli di suo padre e di Mercedesz Henger

Momento delicato per Lucas Peracchi. L’ex tronista di Uomini e Donne due giorni fa ha avuto un crollo emotivo che prima lo ha portato a denunciare dei finti tradimenti da parte della fidanzata Mercedesz Henger e poi a ritrattare tutto, chiedendo scusa alla ragazza e confessando di avere dei problemi “di testa” da diverso tempo. Oggi Lucas è tornato sui social e a mente fredda ha rinnovato le sue scuse alla figlia di Eva, ringraziandola per averlo perdonato. Ringraziamenti speciali anche per suo padre e, più in generale, per la sua famiglia. Infatti i cari di Peracchi gli sono stati molto vicini in questo periodo particolare. Infine spazio a un retroscena sul perché sia ricorso al gesto di pubblicare sui social foto che avrebbero fatto intendere che la Henger l’avrebbe tradito (cosa mai accaduta).

“Avrei dovuto staccarmi dai social. Mio padre e Mercedesz me lo dicono sempre”

“Grazie a tutte le persone che mi hanno scritto cose bellissime e che mi hanno aiutato” ha esordito Lucas in una Stories su Instagram. “Ho avuto un momento di ‘crisi’ – ha aggiunto – nel quale, come dicono sempre Mercedesz e mio papà, avrei dovuto staccarmi dai social”. Dunque pare che dietro al crollo emotivo ci sia un’abbuffata social che poco bene ha fatto a Peracchi tanto che la questione è stata notata sia dai familiari sia dalla fidanzata. “Grazie a lei (Mercedesz, ndr) per essermi stata vicina a dispetto di tutto e aver scelto di perdonarmi. E grazie alla mia famiglia meravigliosa. La mente è una brutta bestia da domare. La sfida più difficile la vincerò”, ha concluso.

La ‘marachella’ di Lucas

Ricordiamo che Lucas, un paio di giorni fa, ha fatto trapelare sui social delle vecchie foto di Mercedesz in compagnia dell’attore Andrea Montovoli, lasciando intendere di essere stato tradito. Gli scatti sono stati presto rimossi ma ormai la frittata era fatta. La Henger, travolta dal caso, ha subito spiegato che le cose non stavano assolutamente come fatto credere dall’ex tronista. La situazione è del tutto rientrata ieri, quando la Henger ha reso noto di voler continuare la relazione nonostante la marachella del compagno.