Lucas Peracchi, psicodramma: la scelta di Mercedesz Henger sul rapporto

Lucas Peracchi, psicodramma: la scelta di Mercedesz Henger sulla love story. Ecco cosa ha deciso la modella dopo la surreale giornata di ieri

Mercedesz Henger ha deciso di proseguire la love story con Lucas Peracchi. Dopo il psicodramma di ieri dell’ex tronista, la relazione era altamente in bilico. Le ultime 24 ore della coppia hanno assunto contorni surreali. Tutto è cominciato ieri pomeriggio quando Lucas ha pubblicato una serie di Stories in cui ha lasciato intendere senza troppi giri di parole di essere stato vittima di tradimenti. Immediatamente la notizia si è propagata sul web. Poi un colpo di scena: è intervenuta la Henger, spiegando la situazione. Una versione ben diversa rispetto a quella del fidanzato. Infatti ha dichiarato che mai ha tradito Lucas e che lui, in un momento di gelosia, è andato a scandagliare su google il passato di Mercedesz e poi ha postato foto irrilevanti e per nulla compromettenti se contestualizzate. Poche ore dopo lo stesso Peracchi ha ritrattato tutto, chiedendo scusa alla compagna e dicendo di attraversare un periodo molto complicato.

Mercedesz: “Tutto a posto, scusate per il dramma di ieri”

“Buongiorno ragazzi, allora aggiornamento: è tutto a posto, scusate per il dramma di ieri, ma adesso ci godremo questi altri giorni qui in Sardegna” ha detto Mercedesz pochi minuti fa, comparendo in una Stories Instagram. Dunque tutto risolto con il compagno. La relazione può proseguire. Nel frattempo in molto si chiedono come stia l’ex tronista dopo che ieri, una volta ammessa la ‘marachella’ dei finti tradimenti di Mercedesz, è stato protagonista di una confessione molto delicata. Confessione in cui si è autoaccusato, dichiarandosi una “mer…a” e svelando di non stare bene mentalmente da molto tempo.

Peracchi e i finti tradimenti di Mercedesz: “Mi sono inventato tutto”

Peracchi, a proposito dei finti tradimenti di Mercedesz, aveva tirato in ballo l’attore Andrea Montovoli. In realtà, come ben spiegato dalla Henger, non c’è stato alcun tradimento. La ragazza ha detto di non sentire Montovoli da molti anni e che Peracchi, in un raptus di gelosia, ha voluto far credere altro. L’ex tronista, recuperata la calma, ha ammesso di essersi inventato tutto.