Mercedesz Henger insultata sul web, Lucas la difende: parla Lisa Fusco

Mercedesz Henger insultata sul web, Lucas Peracchi la difende. Le parole di Lisa Fusco sulla figlia di Eva Henger e il suo fidanzato

La coppia formata da Lucas Peracchi e Mercedesz Henger in questi giorni sta facendo molto discutere. Tutto è partito infatti da alcune dichiarazioni fatte da Eva Henger, la mamma di Memi, che ha confessato che sua figlia, a causa del suo fidanzato, ha subito un grosso cambiamento. La ragazza pare si sia allontanata da tutti i suoi familiari e amici che sono in ansia per lei. Ma non solo. Sempre nel corso di queste settimane sono venute fuori delle altre rivelazioni che, se fossero vere, sarebbero gravissime. Per questo motivo questa coppia è finita nel mirino delle critiche e sembra non esserci pace. Lucas e Mercedesz però sulla vicenda non si sono ancora espressi e sembrano aver tutta voglia di ignorarla. Nessuna parola in merito alle dichiarazioni di Eva Henger, nessun particolare gesto.

Mercedesz Henger, qualcuno le da’ della ‘rifatta’ e Lucas non ci sta

Oggi però, sul web, è accaduto qualcosa di davvero spiacevole e a quel punto, Lucas Peracchi ha voluto giustamente intervenire. Mercedesz sul suo profilo ieri ha postato alcune fotografie che la ritraggono in pieno relax in piscina. Tanti sono stati i complimenti che le sono stati rivolti ma qualcuno l’ha insultata e l’ha offesa dandole della rifatta. Tutto è iniziato quando Lisa Fusco le ha fatto i complimenti: “Sei un angelo, una bellezza ed un serietà nobile”, e un account (ovviamente anonimo) le ha risposto che Memi dovrebbe ringraziare più che altro il chirurgo. A quel punto Lucas gli ha ironicamente risposto: “Mamma mia come ti brucia”, tentando di zittirlo.

Lisa Fusco: “Mercedesz e Lucas sono fantastici”…cosa ne penserà Eva Henger?

Lisa Fusco si è quindi poi espressa sulla coppia che Mercedesz forma con il suo fidanzato e il suo parere va a scontrarsi con quello di Eva Henger che è esattamente l’opposto. La soubrettina ha avuto l’occasione di conoscere i due giovani grazie a Stasera tutto è possibile e li ha descritti così: “Siete fantastici insieme, belli da vedere e belli come amici. Avete un cuore puro”. Insomma, le parole di Lisa Fusco vanno quasi a smentire quelle di chi descrive l’ex tronista come un ragazzo burbero e violento. Ma chi avrà ragione? Fatto sta che l’amica di Cristiano Malgioglio non conosce i due giovani tanto quanto la madre di Memi.