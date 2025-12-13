Mercedesz Henger incinta, infezione e paura: Toffanin la calma con 3 parole ‘perfette’

Mercedesz Henger ha fatto tappa a Verissimo, accompagnata da mamma Eva Henger, raccontando le emozioni vissute durante la gravidanza. La 34enne è incinta, a febbraio accoglierà la piccola Aurora, frutto d’amore concepito con il fidanzato Alessio Salata, 23enne lontano dal mondo dello spettacolo. L’influencer ha riferito che nei giorni scorsi è stata costretta ad andare in ospedale in quanto ha iniziato ad avvertire dolori intensi. Dopo gli esami si è scoperto che era stata colpita da un’infezione all’appendice.

Verissimo, Mercedesz Henger: la rivelazione sull’infezione durante la gravidanza

“Ho scoperto di avere un’infezione all’appendice. Di per sé non è un gran problema, ma essendo incinta… Fortunatamente l’ho combattuta solo con gli antibiotici. Mangerò in bianco fino a febbraio. Pazienza. Ma ora sto bene e questa è la cosa più importante”, ha confidato Mercedesz a Silvia Toffanin.

“Quando mi ha detto che sentiva dei dolori le ho detto subito di andare al pronto soccorso”, le parole di mamma Eva. “Io inizialmente ho risposto che non è che dovevo andare in ospedale ogni volta che sentivo qualche dolore”, la puntualizzazione della figlia. La madre ha però saggiamente insistito, così la 34enne si è convinta a farsi visitare. Mai scelta fu più azzeccata. L’allarme è rientrato e adesso la situazione è sotto controllo.

“Se ho paura del parto? Non tanto del parto, ma di quando la bimba sarà tra le mie braccia. Come farò a tenerla in braccio? Sarò in grado di fare tutto quello che devo fare? Mi stanno assalendo queste paure”, ha rivelato l’influencer. Pronta la ‘perfetta’ rassicurazione della padrona di casa Toffanin che ha tranquillizzato la futura mamma con tre parole: “Verrà tutto naturale!”

Mamma Eva e la figlia oltre gli attriti

Infine, nello studio di Verissimo è stato ricordato che le due donne, in passato, hanno avuto attriti piuttosto pesanti. Avevano infatti smesso di parlarsi. Era il periodo in cui Mercedesz faceva coppia con l’ex tronista Lucas Peracchi. Dopo qualche mese di gelo, madre e figlia hanno ricominciato a dialogare e pian piano hanno superato le ruggini. “Siamo ancora più forti adesso e siamo pronte all’arrivo di Aurora”, ha concluso Mercedesz sfoggiando un largo sorriso.