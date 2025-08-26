Mercedesz Henger è incinta: la reazione di ‘nonna’ Eva e chi è il futuro papà

Mercedesz Henger è incinta. L’influencer 34 enne (ha spento le candeline lo scorso 18 agosto) ha annunciato di aspettare un figlio attraverso un dolce video pubblicato sui suoi profili social, in compagnia del suo compagno nonché futuro papà Alessio Salata. Nel filmato si vede la coppia abbracciata a bordo di una piscina. Lui poi srotola un’ecografia, mentre lei mostra una tutina per neonati. Infine Alessio si inginocchia e bacia l’amata sul pancino. I due non hanno fornito altri dettagli sulla dolce attesa. Ancora da scoprire se aspettano un maschietto o una femminuccia.

Mercedesz Henger annuncia la gravidanza, la reazione della madre Eva

“Abbiamo tenuto questo segreto per un po’. E ora vogliamo condividerlo con voi”, ha digitato Mercedesz a corredo del video con cui ha annunciato che diventerà madre per la prima volta. Tantissimi fan si sono subito congratulati, augurandole il meglio. Tra questi la showgirl Elena Morali, l’inviata de Le Iene Veronica Ruggeri e naturalmente la futura nonna Eva Henger, che ha fatto piovere una cascata di cuoricini rossi, precisando con orgoglio che l’abitino bianco per neonati mostrato dalla figlia nel filmato lo ha comprato lei.

Tra madre e figlia, come è noto, è tornato il sereno. Mercedesz ed Eva, qualche anno fa, avevano vissuto una forte crisi familiare, diventata anche oggetto di racconto televisivo attraverso diverse ospitate nei salotti di Barbara d’Urso. Allora la giovane stava con l’ex tronista Lucas Peracchi. Mamma Eva non vedeva di buon occhio il legame. In vari frangenti si è scontrata anche con l’ex volto di UeD. I due si sono addirittura minacciati di procedere per vie legali. Dopo che è naufragata la love story con Peracchi, Mercedesz ed Eva hanno fatto pace e ormai da tempo sono tornate in ottimi rapporti. Ulteriore riprova di ciò, il commento poc’anzi citato dell’ex attrice che non vede l’ora di diventare nonna.

Chi è Alessio Salata

Chi è il compagno di Mercedesz? Alessio Salata non fa parte del mondo dello spettacolo. Su di lui si hanno pochissime informazioni. Si sa che è nato il 21 febbraio 2002 a Toirano, un piccolo paese che sorge in provincia di Savona. Ama il calcio, sport che ha anche praticato. Si è allenato nelle giovanili del Genoa, senza però diventare professionista. Non si conosce la sua professione precisa. Donna Glamour scrive che

dovrebbe essere un agente immobiliare o comunque essere dipendente in un’importante agenzia francese, la iadFrance.