L’arrivo del nuovo anno ha spinto qualche volto noto dello showbiz ad uscire allo scoperto per quel che riguarda la propria situazione sentimentale. Tra questi c’è Mercedesz Henger. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi 2022 ha reso noto tramite un post pubblicato sui suoi profili social di essersi innamorata. Dopo la burrascosa love story con Lucas Peracchi e dopo una sorta di liaison mai decollata con Edoardo Tavassi (i due si sono avvicinati in Honduras, a L’Isola, senza però mai iniziare una vera e propria frequentazione), la giovane ha perso la testa per Nicola D’amore. Del ragazzo nulla si sa. Non fa parte del mondo dello spettacolo. Quel che invece è certo è che la love story c’è e pare che sia stata avviata su basi solide.

Mercedesz ha annunciato di essersi fidanzata dedicando al nuovo fidanzato parole al miele. Non solo: nel salutare il 2022, ha sottolineato che nei mesi scorsi ha definitivamente appianato gli attriti avuti in passato con mamma Eva Henger. L’attrice e la figlia avevano litigato e interrotto i rapporti in quanto Eva aveva criticato duramente Lucas Peracchi quando stava assieme a Mercedesz.

“Il 2022 – ha scritto l’influencer – mi ha portato talmente tanta felicità e cose belle che a stento ci credo. Riappacificarmi con mia madre e sentire di nuovo questo forte legame con lei, rifare L’Isola per la seconda volta, tornare a vivere nella mia città del cuore: Roma. Tutte queste cose già sarebbero bastate per classificare il 2022 come uno dei migliori anni della mia vita. E poi, ho trovato pure te. E che posso dire, ti ho cercato tanto, e ora che ti ho trovato non mi scappi più”.

Mercedesz ha festeggiato l’arrivo del nuovo anno in Egitto, a Sharm El Sheikh. Con lei, oltre al nuovo compagno, anche Eva Henger e Massimiliano Caroletti. L’annuncio social del fidanzamento e della serenità familiare ritrovata è stato accolto da parecchi fan con piacere: in molti si sono detti felici che la giovane abbia finalmente ‘sistemato’ la sua vita privata, augurandole il meglio. C’è anche chi ha domandato che fine abbia fatto Edoardo Tavassi. Risposta banale: sta al Grande Fratello Vip e no, con Mercedesz non c’è stato alcun risvolto sentimentale dopo L’Isola dei Famosi.

Si diceva di volti noti che sono usciti allo scoperto con il nuovo amore all’inizio del 2023. In queste ore anche l’ex tronista di Uomini e Donne Cristian Gallella ha annunciato di essere tornato a sentire le farfalle nello stomaco. Archiviata la separazione con l’ex moglie Tara Gabrieletto, oggi è felice al fianco della conduttrice e giornalista Sofia Oranges, volto si SportItalia.