Mercedesz Henger: “Il parto il momento più brutto della mia vita”, poi la stoccata a mamma Eva

Mercedesz Henger, figlia dell’attrice Eva, a Verissimo ha raccontato i dettagli del difficile parto di Aurora. La 34enne è diventata mamma per la prima volta lo scorso 25 febbraio. Oggi è al settimo cielo. Ha definito la maternità “magica”. Nel momento invece in cui ha dato alla luce la piccola, c’è stato qualche problema. La giovane ha persino descritto quel momento come il più brutto della sua vita, in quanto ha dovuto affrontare quasi un giorno di travaglio, per la precisione 19 ore. “Ne è valsa la pena, sono felicissima”, ha dichiarato, confidandosi con Silvia Toffanin.

Verissimo: Mercedesz Henger racconta il parto complicato lungo 19 ore

“Sto vivendo il periodo più bello della mia vita dopo aver vissuto il momento più brutto della mia vita, 19 ore di travaglio, quasi un giorno. Si è fatta attendere”, ha spiegato Mercedesz. Fortunatamente il peggio è ormai alle spalle e, soprattutto, sia lei sia la bimba stanno bene. La 34enne sta vivendo un momento fantastico. Ha raccontato che ogni nuova esperienza con Aurora è una scoperta anche per lei, come ad esempio cambiare il pannolino. “Non so come altro descriverlo. Ora che lo sto vivendo, posso dire che diventare mamma è una vera magia”, ha aggiunto con un sorriso raggiante.

Il neopapà Alessio Salata, ragazzo del 2002 di Savona che fa coppia con Mercedesz dal 2024, non ha lasciato sola un attimo la compagna, dandole tutto il supporto necessario. “Il papà è stato incredibilmente paziente anche se si è preso tanti insulti, mi è stato al fianco tutto il tempo, è stato veramente dolce”, ha dichiarato sempre la figlia di Eva Henger a Verissimo, sottolineando di aver trovato una persona “speciale” che ringrazierà sempre. E ancora, ha riferito che, per quel che riguarda l’amore, aveva perso la speranza, ma proprio quando aveva smesso di cercare ecco che è arrivato l’uomo che le ha fatto nuovamente sentire le farfalle nello stomaco, dopo la burrascosa relazione vissuta con l’ex tronista Lucas Peracchi.

La neomamma non ha escluso di avere altri figli. Non in questo momento. Più avanti, però, avrebbe intenzione di dare un fratellino o una sorellina ad Aurora. “Un maschietto sarebbe bellissimo”, ha chiosato.

La “dolce” stoccata a mamma Eva Henger

Eva Henger è stata vicina alla figlia per tutta la dolce attesa. La sua presenza non è nemmeno mancata durante il parto interminabile. “La mamma ha aspettato 17 ore in sala d’attesa, ha dormito insieme agli altri parenti sulle sedie di plastica, aspettando la nascita di Aurora. Non mi ha lasciata un secondo”, ha raccontato Mercedesz che ha poi rifilato una “dolce” stoccata alla madre, osservando che con la nipote è paziente, mentre con lei non lo era.

“Ormai guarda solo Aurora, è dolce e paziente. Con me, invece, è stata severa. Sto vedendo una versione di lei più cucciolona. Mi sta dando tanti consigli”, ha aggiunto la 34enne. Infine, ha confessato che Eva vorrebbe già un secondo nipotino. “Con calma, però sì, ho voglia di fare un altro figlio”, ha concluso Mercedesz.