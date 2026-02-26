Mercedesz Henger mamma, la figlia di Eva ha partorito: sesso e nome del bebè e chi è il neo papà

Mercedesz Henger è diventata mamma per la prima volta. L’influencer 34enne e il compagno Alessio Salata sono diventati genitori, accogliendo la figlia. La notizia è stata data dalla coppia attraverso un post pubblicato su Instagram. I due hanno anche rivelato il nome della piccina che è stata chiamata Aurora. Nello scatto tramite cui è stata annunciata la venuta alla luce della neonata, si vede Mercedesz allattare la piccina, mentre il compagno la guarda con occhi dolci. A giudicare dal clima gioioso, durante il parto non ci sarebbero state complicazioni. Non appena ha iniziato a circolare la news, tantissimi fan si sono congratulati con i neo genitori. Dunque Eva Henger, attrice e madre di Mercedesz, è diventata nonna.

Mercedesz Henger ha partorito: l’annuncio e chi è il neo papà Alessio Salata

L’influencer e Alessio Salata hanno iniziato a frequentarsi nel 2024. La storia si è via via fatta più seria. Da qui la decisione di mettere su famiglia. Mercedesz ha conosciuto il ragazzo classe 2002 dopo aver chiuso la relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi. Un’esperienza che ha segnato la giovane, la quale ha definito quell’amore “tossico”. Tra l’altro, quando stava con Peracchi si era allontanata dalla madre Eva. Quest’ultima aveva litigato con l’ex tronista.

I due sono anche stati protagonisti nei programmi di Barbara d’Urso di scontri verbali pesanti. A un certo punto hanno anche riferito che ci fossero di mezzo querele. Quei tempi, però, sono un lontano ricordo. Oggi Mercedesz ha ritrovato la serenità al fianco di Salata, ragazzo molto riservato. Di lui si sa poco, se non che è originario di Toirano (in provincia di Savona), ha giocato a calcio a livello professionistico (è cresciuto nel vivaio del Genoa) e si è inoltre impegnato nel settore dei servizi immobiliari in Liguria.

Eva Henger al settimo cielo: è diventata nonna

“Alessio è arrivato in un momento in cui volevo concentrarmi su me stessa dopo alcune esperienze sfortunate, e non stavo assolutamente cercando l’amore. Ed invece è arrivato questo ragazzo straordinario!”, aveva dichiarato la 34enne a Verissimo qualche mese fa, nel rendere nota la relazione. Poi la gravidanza che ha fatto felicissima anche Eva Henger, la quale aveva dichiarato di essere molto contenta di diventare nonna.