Mercedesz Henger ha tradito Peracchi? Silenzio rotto, la versione di Lucas

Nei giorni scorsi si sono fatte tambureggianti alcune voci che hanno insinuato che la relazione tra Lucas Peracchi e Mercedesz Henger fosse giunta al capolinea per via di alcuni tradimenti da parte della figlia di Eva. Una versione che non ha trovato conferme o smentite fino a poche ore fa, quando l’ex tronista di Uomini e Donne, tramite una serie di Stories Instagram, ha raccontato la sua verità. Una verità molto limpida e chiara: Peracchi ha scandito in più frangenti durante il suo sfogo che la sua ex non gli ha mai mancato di rispetto, bollando tutti gli spifferi relativi ai presunti tradimenti come “str…te”.

“Notizie completamente false, io mai ho detto che Mercedesz mi ha tradito”. Esordisce così Lucas che poi scandisce una volta di più e a chiare lettere che la ragazza mai lo “ha tra-di-to”. “Si è sempre comportata correttamente, è una bravissima ragazza, le auguro il meglio. Mi ha aiutato tanto in questi tre anni e io ho aiutato lei. Fine”, ha concluso il personal trainer. Dunque, nessun tradimento e, almeno per Peracchi, sembra anche nessuna ruggine con l’ex compagna, con la quale ha condiviso tre anni intensi di relazione. Poi il naufragio, poche settimane fa, e ognuno per la sua strada.

Il gossip recente ha sussurrato inoltre che Mercedesz avrebbe ritrovato serenità e tranquillità sentimentale al fianco di un facoltoso avvocato. Ed è stata proprio tale news ‘rosa’ ad aver alimentato il chiacchiericcio sui presunti tradimenti. Peracchi, commentando la vicenda, ha detto: “Avevo capito tutto”. Una chiosa che ha innescato un qui pro quo.

Infatti l’ex tronista di Uomini e Donne non si riferiva al fatto che la sua ex avesse già imbastito una relazione prima che finesse la love story con lui (come in molti hanno creduto), bensì a quello che aveva intuito a rapporto già concluso. Insomma, prima il legame si è sfilacciato definitivamente e poi la Henger avrebbe conosciuto tale ‘principe azzurro’. Il commento di Peracchi è quindi stato relativo a tale conoscenza, avvenuta quando la sua storia era già giunta al capolinea. Risolto l’arcano mistero e nessun attacco all’ex.

Chi non ha nascosto la propria soddisfazione per il naufragio tra Lucas e Mercedesz è stata mamma Eva Henger che con Peracchi, e pure con la figlia, ha avuto parecchie frizioni. Nei mesi scorsi sono volate gravi accuse. La vicenda è finita anche in tv, nei salotti di Barbara d’Urso.