Mercedesz Henger: “Giorni neri senza Lucas”. Poi il gesto di Peracchi

Mercedesz Henger in confidenza. La crisi con il fidanzato: “Giorni neri senza Lucas”. Poi il gesto di Peracchi

Qualche giorno fa, era giunta tanto fulminea quanto inaspettata la news della rottura tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi. La figlia di Eva, via social, aveva annunciato la fine della storia con l’ex tronista di Uomini e Donne. I due però, hanno poi superato la tempesta e sono tornati più uniti che mai. Nella giornata odierna Mercedesz è tornata a parlare dello scossone sentimentale, confidando ai fan di Instagram di aver passato dei momenti molto bui.

Lucas Peracchi e Mercedesz di nuovo felici dopo i giorni bui

“Come sono stati i giorni senza Lucas?” le hanno chiesto i fan. Tanto concisa quanto eloquente la risposta della Henger: “Neri”. Ora però la burrasca è passata, come ha sottolineato la stessa Mercedesz, che ha pubblicato un breve filmato in cui viene baciata teneramente da Peracchi. La scena è stata immortalata con un bel “Più forti che mai”. Il video è stato puntualmente ripreso da Lucas che lo ha postato tra le sue Stories. Un gesto che ha sottolineato ulteriormente che la coppia ha ritrovato serenità e feeling.

“Mi ha lasciato, io me la sono presa tantissimo. Lucas ha cancellato le nostre foto ed io ho scritto quel post. Credo che in molti mi capiranno”

“Si sono create mille storie dovute alle nostre dichiarazioni di giorni fa. Non sono tradimenti o altre cose. Ma è semplicissimo. Io sono di Roma, lui è di Piacenza, io sono per la città e lui per la campagna. Pensavamo fosse un problema piccolo ma con il tempo si è rivelato un problema più grande”, aveva spiegato Mercedesz nei giorni scorsi a proposito della rottura, presto rientrata, con Lucas. “Mi ha lasciato, io me la sono presa tantissimo. Lucas ha cancellato le nostre foto ed io ho scritto quel post. Credo che in molti mi capiranno“, aveva concluso la Henger, confermando che per un periodo, seppur breve, è giunta ai ferri corti con l’ex tronista di Uomini e Donne.