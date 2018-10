Mercedesz Henger come Elettra Lamborghini? Nuovo singolo per la figlia di Eva

Mercedesz Henger torna con nuovo singolo: dopo il successo di Boomerang la figlia di Eva Henger annuncia lancio di un nuovo brano

Mercedesz Henger continua la sua incursione nel mondo della musica. A tre mesi di distanza dall’uscita del suo primo singolo Boomerang, la figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi torna sotto i riflettori nelle vesti di cantante. La carriera musicale della bella Mercedesz procede dunque a gonfie vele. A quanto pare la nuova canzone sarà ancora prodotta da Ben Dj, artista molto noto ed apprezzato a Milano e non solo. La giovane figlia dell’ex attrice sembra dunque pronta a lanciare una sfida ad un’altra bellissima come Elettra Lamborghini che con le sue hit continua a collezionare successi. La 23enne ereditiera, nipote di Ferruccio Lamborghini, ha scalato le classifiche mondiali e sbancato Spotify in oltre 20 Paesi. La bella Elettra si gode dunque il successo internazionale dei due singoli Pem Pem e Mala e rivela che presto tornerà in sala di registrazione per incidere un brano in portoghese.

Boomerang, Mercedesz Henger dall’Isola dei Famosi alla musica

A 27 anni, Mercedesz Henger dimostra di aver ereditato dalla mamma Eva non solo la bellezza e la sensualità ma anche l’intraprendenza e la voglia di emergere. L’ex naugrafa dell’Isola dei Famosi ha così deciso di buttarsi nella musica e ha collaborato con Ben Dj alla realizzazione di un brano dance-pop. Ecco così che con il suo primo singolo Boomerang ha conquistato il pubblico e ha lasciato il segno nel corso dell’estate appena trascorsa. Merito del successo del brano è senza dubbio anche del video che lo accompagna. Nel videoclip del singolo ci sono anche il fidanzato della Henger, l’ex-tronista Lucas Peracchi, e Michael Terlizzi, tentatore dell’ultima edizione di Temptation Island.

Mercedesz Henger come Elettra Lamborghini: pronta a lanciare nuovo singolo

Dopo il successo di Boomerang, Mercedesz Henger mette da parte l’idea di partecipare ad un nuovo reality ed è dunque pronta a tornare a cantare. La bionda figlia di Eva Henger è decisa a sfondare nel mondo della musica e non teme di sfidare concorrenti del calibro di Elettra Lamborghini che dopo aver superato i 3 milioni di followers su Instagram festeggia il successo di Mala, il brano che ha già raccolto più di 2,8 milioni di streaming su Spotify e 8 milioni di visualizzazioni su YouTube.