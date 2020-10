Mercedesz Henger a Pomeriggio 5: “Senza mia madre Eva vivo meglio”

Non c’è pace tra mamma e figlia: le due hanno interrotto i rapporti da circa un anno e non sono intenzionate a riconciliarsi. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è felice con il fidanzato Lucas Peracchi.

Continua lo scontro a distanza tra Eva e Mercedesz Henger. Dopo le ultime dichiarazioni dell’attrice ungherese – che ha criticato la nuova forma fisica della figlia – l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi si è difesa a Pomeriggio 5. Nel salotto di Barbara d’Urso Memi ha ribadito che la madre sa solo criticare le sue scelte di vita invece di fare qualche tentativo di riconciliazione.

Mamma e figlia non hanno più rapporti da un anno e a detta di Mercedesz sarebbe tutta colpa di Eva, che non avrebbe compiuto nessun gesto di riavvicinamento. Neppure ora che lo zio di Mercedesz, il fratello di Eva, è andato a vivere a casa della fidanzata di Lucas Peracchi.

A Pomeriggio 5 Mercedesz Henger ha detto convinta:

“Non ha fatto il minimo sforzo per venirmi incontro. Ora vivo con mio zio e lei poteva chiamarlo e chiedergli di me. Non ha fatto nulla. È brutto dirlo ma senza di lei vivo meglio, mi procurava solo ansia”

La figlia adottiva di Riccardo Schicchi ci ha inoltre tenuto a precisare che non è lei a cercare teatrini o battaglie mediatiche. La 29enne è solo costretta ad intervenire quando viene pubblicamente attaccata:

“Io non attacco nessuno, parlo quando lei mi attacca e sono costretta a difendermi”

In più Mercedesz Henger ha specificato che non crede che sua madre sia in competizione con lei come invece fatto intendere da Lucas Peracchi in una recente intervista radiofonica.

Perché Eva e Mercedesz Henger hanno litigato

Eva e Mercedesz Henger hanno litigato nel 2019, dopo che l’ex conduttrice di Paperissima Sprint ha criticato la liaison della figlia con l’ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi. Quest’ultimo è stato definito da Eva un manipolatore, che avrebbe fatto di tutto per allontanare la fidanzata dalla sua famiglia d’origine.

In passato non sono mancati confronti e scontri in diretta tv, nel salotto di Barbara d’Urso. I tentativi della conduttrice napoletana sono andati tutti a vuoto: ad oggi mamma e figlia non hanno più alcun rapporto. Al contrario Mercedesz è riuscita a ristabilire un legame con zio, nonna e fratello minore.

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi stanno insieme dal 2018, galeotto è stato un evento a Capri al quale Memi ha preso parte con la madre Eva. La coppia convive a Castell’Arquato, borgo in provincia di Piacenza dove il personal trainer e modello è nato e cresciuto. Per amore Mercedesz ha dunque lasciato la sua amata Roma.