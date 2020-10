Dodici mesi di botta e risposta al veleno. E non è ancora finita: Lucas Peracchi, fidanzato di Mercedesz Henger, nelle scorse ore, ai microfoni di RTL 102.5 News, intervistato dal giornalista Francesco Fredella, è tornato a tuonare su Eva Henger. Quest’ultima, di recente, ha avuto l’ennesimo diverbio a distanza con la figlia. Motivo dell’attrito? La forma fisica della giovane. Secondo Eva ha perso di femminilità, sottoponendosi ad allenamenti troppo duri che ne hanno forgiato un corpo con muscoli più definiti.

Mercedesz non ha preso affatto bene le esternazioni, replicando duramente e raccontando che sua mamma in passato l’ha criticata per via di presunti chilogrammi di troppo e di una presunta acne. L’ex tronista di Uomini e Donne, alla luce di tutto questo, ha espresso il suo pensiero:

“In realtà faccio fatica anche io a rispondere. Ho letto le dichiarazioni fatte da Eva ma non ne sono poi tanto stupito, che ormai è un disco rotto che va avanti da un anno e mezzo circa. Io non ho mai messo dito tra madre e figlia, nonostante sia abbastanza palese che io non le sia simpatico.”

Peracchi ha inoltre aggiunto che, visti ormai i rapporti profondamente deteriorati con la ‘suocera’ (in passato Eva ha persino accusato il personal trainer di violenze sulla figlia, fatto smentito sia da Lucas che dalla stessa Mercedesz), adesso la vicenda lo tocca poco. Nel senso che le dichiarazioni fatte dalla moglie di Massimiliano Caroletti non lo urtano più. “Ormai mi scivola”, ha chiosato, sottolineando però il dispiacere provato nel vedere una madre attaccare la figlia.

Infine l’ex tronista ha pungolato una volta di più l’ex attrice ungherese, sostenendo che è vero che in passato la sua compagna ha subito critiche da Eva “perché un po’ in carne”. “Magari lei si sente un po’ in competizione con la figlia, non accetta il passare degli anni”, ha concluso.

Eva e Mercedesz Henger, l’accusa di una lite inventata a tavolino: la smentita

Pochi giorni fa Dagospia ha pubblicato una soffiata anonima di un uomo che ha raccontato di aver visto Mercedesz e la madre attovagliate in un ristorante romano. Secondo tale testimonianza, le due donne avrebbero consumato un pasto in un clima affettuoso, ben lontano da quello che è emerso in tv e sui social.

Eva ha replicato, scrivendo a Dagospia e facendo notare che da mesi non mette piede in Italia in quanto bloccata in Ungheria poiché Victor Orban, primo ministro ungherese, ha fermato i rientri per via del coronavirus. Una situazione che proverebbe senza appello di replica che la soffiata ‘romana’ sarebbe infondata.