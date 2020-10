Eva Henger e Mercedesz, le liti sono una farsa? La versione dell’ex attrice

Mamma e figlia da dodici mesi non si parlano: spunta un testimone che afferma di averle viste affiatate in un ristorante a Roma. Arriva la versione di Eva

Eva Henger e la figlia Mercedesz, come è noto agli affezionati dei salotti ‘d’ursiani’, sono in rotta da circa un anno. Tra un botta e risposta televisivo e uno social, se le sono cantate di santa ragione negli ultimi 12 mesi. L’attrice ungherese è persino arrivata a dire che l’attuale compagno del suo frutto d’amore, l’ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi, abbia mosso su Mercedesz delle violenze. La questione è stata smentita sia dalla diretta interessata sia da Peracchi. Di recente, circa i battibecchi madre e figlia, un tale, che ha raggiunto Dagospia mantenendosi anonimo, ha raccontato che le liti familiari tra le due donne sarebbero tutta una messa in scena a favor di telecamere…

Questo ‘tale’ testimone misterioso ha narrato di aver visto pochi giorni fa mamma Eva e Mercedesz attovagliate in un ristorante della Capitale, aggiungendo che tra loro non c’è stata alcuna tensione durante il pasto. Anzi, il ‘tale’ ha fatto sapere che si sarebbero abbracciate e baciate, senza alcun risentimento. Alla luce di ciò l’uomo ‘nebuloso’ ha dedotto che le frizioni familiari sarebbero una farsa per ottenere inviti e relativi cachet nei salotti di Barbara d’Urso. Tutto vero? Secondo Eva no. L’attrice, letto lo spiffero, ha subito contattato Dagospia e…

Eva ha dichiarato che tutto ciò che il ‘tale’ ha detto non corrisponde a verità. La Henger si è trincerata dietro a un fatto che pare inconfutabile, cioè che dal 28 agosto si trova in Ungheria in quanto il primo ministro Orban ha chiuso le frontiere il primo settembre. Dunque sarebbe stata impossibilitata a tornare in Italia da allora. Cosa infatti che non avrebbe fatto. Quindi come potrebbe mai essere stata vista a Roma con la figlia se nella Capitale non ci mette piede da mesi? “Una caz….a”, ha concluso la Henger, in riferimento al sussurro gossipparo del sopra citato uomo del mistero.

L’ultimo scontro tra Eva e Mercedesz Henger è sulla forma fisica

Pochi giorni fa mamma e figlia sono tornate a punzecchiarsi a distanza. Eva ha dichiarato che il fisico palestrato che Mercedesz ha, non le starebbe affatto bene in quanto, secondo il suo giudizio, le toglie una parte di femminilità. La reazione della giovane è stata molto dura: