Mercante in fiera, scelta la nuova Gatta Nera. Ecco di chi si tratta

È ufficiale: ecco chi vestirà i panni della Gatta Nera nella nuova edizione del Mercante in Fiera. Tutti i dettagli

Continua la soap opera de Il Mercante in Fiera. Come ormai tutti sapranno il celebre game show condotto da Pino Insegno partirà ufficialmente lunedì 25 settembre su Rai2 e nelle ultime settimane era rimasto letteralmente “orfano” della figura irrinunciabile della ‘Gatta Nera’.

Inizialmente sembrava che Ainette Stephens, la celebre Gatta Nera e Bianca della prima edizione del game show, dovesse essere rimpiazzata da Candelaria Solorzano, ex Miss Latina Argentina 2013. Un progetto andato in fumo dopo la pubblicazione da alcuni video, circolati poi sul web, nei quali si vede molto bene la Solorzano coinvolta in alcune “situazioni incompatibili con il ruolo che era stata chiamata a svolgere”.

Ecco quindi che il posto per ricoprire il ruolo di Gatta Nera era tornato a essere vacante e la scelta di una figura sostitutiva sembrava non arrivare mai. Oggi però, stando a un’anticipazione di DavideMaggio.it, sembra che la Gatta Nera abbia un nuovo (e si spera definitivo) volto. Ecco di chi si tratta.

Lavinia Abate sarà la nuova Gatta Nera

Sarà la Miss Italia in carica, Lavinia Abate, a vestire i panni della nuova Gatta Nera nel celebre game show condotto da Pino Insegno a partire dal 25 settembre. La giovanissima ragazza, appena 19enne, è stata incoronata lo scorso 21 dicembre, dopo essere arrivata in finale con Virginia Cavalieri e Carolina Vinci, ed è di origini romane. Inoltre Lavinia pratica danza da quando aveva solamente 12 anni e, nel corso della sua partecipazione a Miss Italia, ha raccontato di essere una grande appassionata di musica e di coltivare il sogno del cassetto di diventare una cantante.

Nel corso della sua presentazione a Miss Italia, Lavinia ha anche raccontato di avere un problema di salute, che le ha permesso di sviluppare il carattere forte e deciso che l’ha contraddistinta durante la sua esperienza all’interno del celebre Concorso di bellezza: “Ho sofferto di scoliosi dall’età di 13 anni e ho dovuto portare il busto rigido negli ultimi cinque anni. L’ho tolto la scorsa estate. I medici e fisioterapisti dell’Isico che mi hanno seguito, sono stati i miei angeli. Indossare il corsetto mi ha dato molte insicurezze e limitazioni. Adesso tutto questo mi ha resa più forte e mi ha fatto capire che non devi mai rinunciare a quello che ami fare, nonostante gli impedimenti”, aveva affermato la stessa Lavinia.

Lavinia detiene anche un record che vale la pena menzionare: da quando il Concorso di Miss Italia è stato riservato esclusivamente alle ragazze maggiorenni, Lavinia è la seconda Miss Italia più giovane a essersi aggiudicata il titolo. Più giovane di lei ci fu solamente Maria Perrusi, Miss Italia 2009, che diventò maggiorenne proprio durante le finali del Concorso.

Chissà come se la caverà Lavinia nel ruolo di Gatta Nera. Non resta che aspettare il 25 settembre per scoprirlo!