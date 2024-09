Menù ‘mini’ nozze, parla Veronica Ferraro: toppa peggio del buco

Veronica Ferraro, fresca di matrimonio con Davide Simonetta (i due si sono sposati lo scorso giovedì), è finita per essere chiacchierata non tanto per l’evento nuziale pieno di vip, quanto per il menù, da molti considerato “da fame”, offerto agli ospiti. L’elenco delle portate previste è trapelato sui social e sono scattati gli sfottò. In tutto 4 pietanze, le seguenti: pane e mortadella, pasta al pesto, polpette con sugo e torta. Dopo aver letto migliaia di messaggi di scherno, la neo sposa ha replicato, difendendosi. Tutti convinti della sua spiegazione? Mica tanto. Alcuni, nella sua risposta, hanno trovato ulteriori elementi di dileggio.

Alle nozze hanno partecipato diversi vip tra cui Chiara Ferragni (migliore amica della sposa e sua testimone per l’occasione), Tananai, Chiara Blasi, Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli, le altre due sorelle Ferragni (Valentina e Francesca) e Annalisa che ha cantato (tra l’altro lo sposo, Simonetta, è il suo ex fidanzato con il quale ha trascorso un paio d’anni). “Con cotanti ‘famosi’, chissà che pasto faraonico è stato servito”, hanno pensato tanti. Per questo nel vedere il menù ‘minimalista’ è arrivata una cascata di sfottò. La Ferraro ha così commentato su X dopo l’evento:

“Quella pasta era un omaggio a mio papà e per me valeva più di qualsiasi piatto raffinato che potessi tranquillamente scegliere. La scelta del menù aveva per noi un significato che va oltre tutto. E i nostri invitati avevano un ampio buffet prima e la pizza dopo, tranquilli”.

Quella pasta era un omaggio a mio papà e per me valeva più di qualsiasi piatto raffinato che potessi tranquillamente scegliere. La scelta del menù aveva per noi un significato che va oltre tutto. E i nostri invitati avevano un ampio buffet prima e la pizza dopo, tranquilli. — Veronica Ferraro (@VeronicaFerraro) September 13, 2024

I commenti epici contro Veronica Ferraro e il menù delle nozze con Simonetta

L’intervento ha diviso: da un lato chi ha difeso l’influencer e il neo marito, ricordando che ognuno è libero di fare ciò che vuole nelle sue scelte private e che non è tenuto a dare alcuna spiegazione su determinate decisioni come quella relativa a un pasto matrimoniale. Dall’altro lato chi ha considerato la toppa peggio del buco. E infatti ha sbertucciato ulteriormente gli sposi. “La pizza… ma è un matrimonio o una cena di classe?”, ha domandato un utente con toni sarcastici. “Veronica, se hai speso più di 100 euro a persona in tutto ti hanno truffato”, il commento di una donna.

E ancora: “Io non contesto la quantità di cibo perché è meglio poco ma di qualità. In ogni caso semplice non significa appropriato alla situazione. Un panino con la mortadella come antipasto e i restanti piatti non si accostavano bene tra di loro. Si chiama Galateo“. “Al Sud, con quella cena, si riprendevano le buste (giustamente)”, un altro dei tantissimi ‘graffi’ a commento della spiegazione dell’influencer.

Il discorso criticato di Chiara Ferragni

Durante la cerimonia c’è stato un discorso strappalacrime di Chiara Ferragni. Qualcuno, tra cui Selvaggia Lucarelli, ha pungolato l’influencer visto che ha finito per far riferimento alla sua vicenda privata, ossia la fine della relazione con Fedez. Non era la sua festa, ma quella dell’amica e doveva parlare di lei, il ragionamento di chi ha criticato la star di Instagram in declino.