Ferragni contro Fedez al matrimonio dell’amica: mi ha abbandonata

Chiara Ferragni ha appena partecipato al matrimonio della sua migliore amica Veronica Ferraro. Le due, legatissime, si sono sempre sostenute l’una con l’altra. E anche in questa occasione Chiara ha voluto dedicare agli sposi un discorso emozionante. Chiaramente le parole fanno riferimento alla loro amicizia e ai momenti vissuti insieme. La Ferragni ci tiene a sottolineare come Veronica sia sempre stata al suo fianco. Anche nei momenti più bui la Ferraro ha rappresentato una luce a cui fare riferimento. Un sostegno fondamentale per Chiara, soprattutto nell’ultimo periodo. Ma la Ferragni, che nel frattempo sta recuperando terreno tra i fan, non ha perso l’occasione di lanciare una frecciatina all’ex marito.

“In uno dei momenti più brutti della mia vita, lo scorso febbraio, ero a guardare il mare da una terrazza insieme a te, Vero, a Rapallo.”. Così comincia il discorso di Chiara Ferragni. Poi prosegue:”…Con il tempo tendiamo a dimenticarci di cose le persone fanno o dicono ma non ci dimentichiamo mai di come ci hanno fatto sentire.”. Alla fine la Ferragni conclude esprimendo un concetto molto semplice. Veronica Ferraro, così come poche altre persone, l’hanno aiutata ad uscire da quei momenti difficili. Il discorso è stato poi trascritto in calce ad una sequenza di foto che raccontano il matrimonio. Un post che ha scatenato tantissimi commenti.

Chiara Ferragni risponde ad un utente che critica Fedez

Quel che emerge dai commenti, che a quanto pare la Ferragni ha deciso di “sbloccare”, è una forte solidarietà verso l’ influencer. Sembra infatti che, mentre Fedez continua a collezionare una serie di flop, la Ferragni stia invece recuperando terreno. Il gradimento del pubblico è tornato a salire e l’empatia creata sta generando nuova visibilità. Poi Chiara Ferragni lancia la frecciata finale all’ex. Infatti sotto ad un commento di un utente che scrive “ Chiara non hai pensato che forse meritavi di più da un compagno che invece di sostenerti ti ha girato le spalle?” l’influencer risponde con un cuore rosso a confermare quanto detto.

Insomma tra la sua vita che si ricompone lentamente, lo smacco di non richiedere alimenti aggiuntivi a Fedez e la probabile nuova storia d’amore in corso, Chiara Ferragni ha forse intrapreso la strada giusta. Fedez invece sembra annegare in un mare di ridicolezze. L’ultima trovata è proprio la canzone che cita la sua ex (vedi anche Fedez pessimo: bordate infelici a Chiara Ferragni nel nuovo singolo). La vita sregolata, i ricoveri continui, le ‘trovate commerciali’ che non decollano e i riferimenti all’ex, lasciano pensare che Federico non sia riuscito ad elaborare la separazione. Staremo a vedere se riuscirà a riprendersi anche lui.