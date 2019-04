Replica Mentre ero via: dove rivedere la quarta puntata della fiction Rai

Mentre ero via, dove e quando rivedere la quarta puntata: canale e orario

L’appassionante fiction Mentre ero via, un po’ giallo, un po’ mistery e un po’ melò, è giunta al suo quarto episodio. Dopo essersi risvegliata dal coma senza ricordare nulla del suo passato e della strana morte del marito, Monica è sempre più vicina alla verità e nel quarto passaggio televisivo su Raiuno ha ricordato inquietanti, ma fondamentali dettagli. Dove poter rivedere la quarta puntata? Se vi siete persi l’appuntamento di giovedì 18 aprile, non c’è nessun problema. Infatti la quarta puntata può essere rivista in replica su Rai Premium con ben due appuntamenti in giorni e orari differenti. La prima replica andrà in onda domenica 21 aprile in prima serata alle 21.20, mentre la seconda sarà trasmessa mercoledì 24 aprile in seconda serata alle 23.10.

Fiction Mentre Ero Via: la quarta puntata e tutti gli episodi su RaiPlay

Per chi invece volesse vedere o rivedere la quarta puntata di Mentre ero via online, esiste anche questa bella possibilità. Infatti l’ultimo episodio della fiction è fruibile anche sul web, esattamente sulla piattaforma streaming e on demand RaiPlay, dove è possibile rivedere tutti gli episodi trasmessi finora sul primo canale. Ovviamente tutti i contenuti della piattaforma sono free e consultabili ventiquattrore ore su ventiquattro. Nell’ultima puntata, tra i problemi dei figli e il rapporto con Stefano, un altro mistero incombe dal passato sulla vita di Monica Grossi. Cosa succederà invece nella quinta puntata?

Mentre ero via con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno: quando verrà trasmessa la quinta puntata?

La quinta puntata di Mentre ero via non andrà in onda il prossimo giovedì 25 aprile a causa dell’anniversario della Liberazione d’Italia e slitterà quindi di due settimane. L’appuntamento con gli intrigati e appassionanti ricordi di Monica ritorneranno il prossimo mese, nella serata di giovedì 2 maggio, con tanti colpi di scena. Infatti Monica ha ricordato tutto. La fiction andrà in onda, come di consueto, subito dopo il game show I soliti idioti alle 21.25.