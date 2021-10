Mentana spernacchia Barbara d’Urso in tv: cos’ha detto il ‘Direttore’

Stiamo attualmente seguendo insieme a Enrico Mentana gli exit poll delle Elezioni Amministrative 2021 e, come da tradizione, il direttore già ci ha regalato le prime soddisfazioni. A pochissimi minuti dall’inizio delle trasmissioni e con i primi risultati elettorali il giornalista si è reso protagonista di un divertente sketch che ha messo forse un pochino in imbarazzo una collega.

Ma che cos’è successo esattamente? Enrico Mentana si collega con la giornalista inviata Marinella Aresta, in diretta dalla sede del comitato romano di Enrico Michetti, candidato del centrodestra a Roma. C’è però un piccolo problema tecnico, se così lo vogliamo chiamare, a livello di illuminazione. Il volto della giornalista è infatti illuminato in modo decisamente innaturale, i fari sono talmente forti che a malapena riusciamo a scorgere la donna in mezzo ad un bianco accecante. Ed è qui che entra in scena la verve comica di Mentana.

Il direttore di Tg La7 non resiste e commenta: “Hai delle luci che sembri Barbara d’Urso. Chi lo dice ora a Cairo per la bolletta della luce?”. La battuta ha scatenato immediata ilarità sui social, su Twitter in modo particolare, che questo tipo di sparate sulla star di Canale 5 di norma le ama alla follia. Si sa, infatti, che da sempre Barbara d’Urso è nota per i fari che si fa sparare addosso per apparire più luminosa e, chissà, magari anche per appianare qualche ruga. Insieme a lei anche Paola Ferrari, diventata ormai un meme per l’eccessiva illuminazione in tv.

Per chi ci crede, fra l’altro, la battuta di Enrico Mentana (e la frecciatina bonaria alla conduttrice di Mediaset) potrebbe persino aver portato bene. Fin da subito, infatti, è apparso fra i favoriti alla vittoria capitolina proprio Enrico Michetti (27-31%), che si dovrebbe così scontrare al secondo turno con l’avversario Roberto Gualtieri (26,5-30,5%).

Lo speciale delle Elezioni Amministrative (e quindi la Maratona) dovrebbe andare avanti almeno fino alle ore 20:35, stando alla programmazione della rete di Urbano Cairo. In altre cinque ore di programmazione previste chi lo sa quali saranno le prossime boutade del padrone di casa?