Mentana sgamato, chat privata in onda su La7: Lucarelli epica

La maratona Mentana è ormai appuntamento fisso quando si tratta di elezioni. Questa volta su La7 il noto giornalista si è occupato della questione americana, seguendo passo per passo la gara tra Donald Trump e Kamala Harris. Una diretta durata tutta la notte, uno spoglio il cui hype era altissimo e una gaffe non passata inosservata.

Durante la lunghissima diretta notturna, infatti, è avvenuto qualcosa di incredibile, in senso letterale. Una delle tante telecamere presenti nello studio in cui era presente Enrico Mentana, ha staccato per un nano secondo il focus e la regia, per sbaglio, si ritrova a inquadrare lo smartphone del giornalista. Fino qui niente di strano, se non fosse che la telecamera ha mostrato in diretta nazionale il frame di una conversazione tra Mentana e Aldo Cazzullo, giornalista in quel momento inviato proprio a Palm Beach presso il quartier generale di Trump.

Il momento è esilarante, non solo perché è stato mandato in onda il numero di cellulare di Cazzullo, ma tutta Italia ha potuto leggere l’ironico messaggio che il giornalista del Corriere della Sera ha inviato al collega Mentana. Una battuta scherzosa che ovviamente ha fatto il giro del web in una manciata di secondi.

La battuta di Aldo Cazzullo su Kamala Harris diventa virale

La chat Whatsapp tra Mentana e Cazzullo non ha lasciato spazio ad altre interpretazioni. L’editorialista inviato si è infatti lasciato andare a un commento piuttosto pungente nei confronti della candidata democratica Kamala Harris, definendola “la Casellati nera“.

Giornalisticamente sei contento, confessa. Con la Casellati nera ci saremmo annoiati.

Da qui la risposta di Mentana: “Aldo ma se facciamo un collegamento telefonico?”, ignaro ovviamente di quello che era appena accaduto. Un frame durato pochissimi secondi e chi, se non Selvaggia Lucarelli, poteva non notarlo? È stata proprio lei a pubblicare immediatamente lo screen, con tanto di aeroplani a indicare il “trash” del momento. Lucarelli ha ben pensato di screenshottare a sua volta l’epico momento, pubblicando il tutto sulle sue storie di Instagram e commentando l’iconicità della scena.

Una figura non proprio così positiva quella di Aldo Cazzullo, ma come faceva a sapere che sarebbe finito davanti ai riflettori dell’intero Paese? Maria Elisabetta Alberti Casellati è diventata la “versione nera” di Kamala Harris, almeno per il giornalista del Corriere. Tutto può succedere durante le maratone Mentana e questo episodio ne è la prova vivente. Come l’avrà presa Casellati? E che cosa avrà da dire Cazzullo a riguardo?