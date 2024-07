La7, Mentana rimane e arriva Insinna: i dettagli dei nuovi palinsesti

È finalmente arrivato il momento di scoprire quali saranno i personaggi di punta della prossima stagione televisiva di La7. La rete di proprietà di Urbano Cairo ha infatti presentato i suoi palinsesti per il 2024/2025 e tra i tanti rinnovi, come quello di Enrico Mentana, a catturare l’attenzione del pubblico è arrivato anche l’annuncio dell’approdo di una new entry nella rete: Flavio Insinna.

Flavio Insinna alla conquista di La7

Ebbene si, si tratta proprio del celebre conduttore romano, che rappresenta la novità più interessante dei palinsesti di La7 per la prossima stagione televisiva. Insinna approderà sulla rete dal prossimo autunno e, dopo essersi visto soffiare la conduzione de L’Eredità da Marco Liorni, tornerà nelle vesti di conduttore al timone di un nuovissimo game show.

Stando a quanto divulgato fino a ora, a partire dal 7 ottobre, da lunedì al sabato alle 18:35, andrà in onda un quiz tutto nuovo e che sarà ispirato a “Family Feud” ideato da Mark Goodson. In breve, si tratta di una competizione tra due famiglie il cui scopo è quello di provare a indovinare quali sono le risposte più gettonate date nel corso di alcuni sondaggi. Non è però la prima volta che il format viene riproposto nel nostro paese, e in passato ha già ottenuto risultati più che soddisfacenti. In molti si ricorderanno infatti di “Tuttinfamiglia” e “Tutti x Uno”.

C’è quindi ragione di credere che anche questa volta il format non deluderà e che quindi La7 abbia puntato sul sicuro con questa scelta. Ciò che invece lascia perplessi è il congedo di Insinna dalla Rai: si può infatti dire che un’altra vera e propria colonna della Televisione di Stato si stia preparando a salutare la rete. Un modus operandi al quale il pubblico si è ormai abituato ma che ogni volta lascia un po’ l’amaro in bocca.

C’è però da specificare che, da un certo punto di vista, quello di Insinna non sarà un vero e proprio addio alla Rai. Stando a quanto affermato da Cairo, il conduttore non ha firmato un contratto di esclusiva: “Non ha l’esclusiva ma opzioni di rinnovo e volendo può fare fiction qualora ci fossero per lui delle opportunità. Anche in Rai non aveva esclusive“.

Mentana rinnova il contratto

Altra notizia importantissima, soprattutto alla luce delle recenti indiscrezioni che vedevano Enrico Mentana prossimo ad approdare su altre terre, è quella che vede il direttore del Tg di La7 rinnovare il contratto per altri due anni. Ebbene si, lo stesso Urbano Cairo, alla presentazione dei palinsesti televisivi di La7, ha così commentato la decisione di Enrico Mentana di rimanere nella rete fino alla stagione 2025/2026: “Con lui abbiamo un rapporto professionale di amicizia”.

Non è poi mancato anche un breve commento dello stesso Mentana che, poche ore fa, ha pubblicato un post sulla sua pagina di Instagram, affermando di aver accettato il rinnovo del contratto: “La sfida sarà ancor di più quella di un giornalismo libero, intransigente sui grandi principi, ma senza steccati, e contro tutte le censure, faziosità, prevaricazioni, allarmismi strumentali e partiti presi che intossicano il nostro sistema politico e mediatico”, ha poi aggiunto.

Più spazio per Barbero

Per concludere, sarà dato anche maggiore spazio ad Alessandro Barbero. Nel corso dell’ultima stagione televisiva, lo storico è andato in onda con il format “Barbero risponde” per un totale di quattro puntate. Stando alle parole di Cairo, l’appuntamento con Barbero tornerà e ci sarà anche un’importante novità: “Nella prossima stagione tv torna su La7 con il nuovo format “Barbero risponde”, in seconda serata con 26 puntate da mezz’ora”.