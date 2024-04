Fiorello passa in seconda serata, Mentana verso Discovery

Dopo l’abbandono della Rai da parte di Amadeus in tanti si pongono molte domande sul futuro di Fiorello che per ora non sembra intenzionato ad andarsene. Nel frattempo Nove punta a spodestare Mediaset e La7 con mosse vincenti.

Prima con il contratto a Fabio Fazio, poi ad Amadeus, Discovery vuole rompere a tutti i costi il duopolio Rai- Mediaset ed insinuarsi. Ma per riuscirci ancora dovrà fare altre mosse vincenti per questo, secondo il Messaggero, il prossimo passo è l’ambito giornalistico. L’idea sarebbe quella di togliere Enrico Mentana dal Cairo e farlo passare alla Nove. Un po’ come fece Silvio Berlusconi nel 1992, affidandogli il Tg5, dopo averlo sottratto alla Rai.

Dunque Discovery vorrebbe seguire lo stesso modus operandi di qualche anno fa per affermarsi come canale forte e buon competitor a tutti gli effetti. Il dubbio rimane però su Fiorello che non sembra voglia seguire l’amico. Ha però annunciato che Viva Rai 2 prenderà una pausa e che l’idea sarebbe quella di un anno sabbatico.

In realtà, secondo il Messaggero, per lui ci sarebbe in serbo una seconda serata, sempre in Rai. C’è l’ipotesi di affidargli un varietà, riprendendo il programma di Renzo Arbore, Quelli della notte. La trasmissione andò in onda solamente per un anno, nel 1985, ma Fiorello funziona la mattina presto e non si esclude che ciò possa accadere anche in seconda serata.

In questi mesi ci sono grosse trattative in ballo e cambiamenti che mai ci saremmo aspettati, primo tra tutti quello riguardante Amadeus. La Rai sta cercando di correre ai ripari in tutti i modi, nel frattempo Mediaset rimane in silenzio e continua a fare un percorso in sordina.

Le possibili fughe dalla Rai

Escono sempre più nomi di conduttori che sarebbero pronti a lasciare la rete di servizio pubblico. In queste ultime ore si parla principalmente di tre conduttori: Sigfrido Rannucci, Federica Sciarelli e Francesca Fagnani.

Il primo, conduttore di Report, ultimamente pare che abbia avuto problemi con i vertici sui temi e i contenuti della trasmissione. Scontri prettamente politici che lo porterebbero ad andare altrove. La Sciarelli, conduttrice storica di Chi l’ha visto, invece sarebbe prossima al pensionamento. Cosa diversa per la Fagnani: già da un anno si mormora che i rapporti con la Rai siano in bilico. Lei vorrebbe un budget migliore per Belve e maggiore libertà e ciò Discovery glielo potrebbe offrire.