Mengoni, “trauma per l’addio dell’ex fiamma”: il ruolo di Mahmood

Marco Mengoni e il sostegno di Mahmood dopo una cocente delusione d’amore, anzi addirittura “trauma”. A parlare in questi termini è il magazine Oggi che ha sostenuto che il cantante di “Due vite” sia reduce da un crac sentimentale che lo ha mandato al tappeto. Da sempre riservatissimo sui suoi affari privati e di cuore, Mengoni non commenta, evitando sia di confermare sia di smentire. Anche quando pochi giorni fa Roberto D’Agostino, ospite da Serena Bortone, ha scandito che l’artista “è gay dichiarato” (opportuno ricordare che Mengoni non ha mai fatto coming out pubblicamente), il diretto interessato ha preferito non spiaccicare una parola sull’argomento. Ma si torni al “trauma”.

“Mengoni non è ancora riuscito a superare il trauma dovuto alla brusca separazione dalla sua ex fiamma di origine francese”, assicura il magazine Oggi nella rubrica ‘Forse non tutti sanno che’, a cura del giornalista Alberto Dandolo, esperto di gossip e firma anche di Dagospia. Quindi viene aggiunto che in questo momento privato delicato, “a stargli vicino è il collega Mahmood”. In particolare si parla di una “intesa che cresce ogni giorno di più e non è escluso che i due possano avviare una collaborazione artistica”.

L’outing di Mengoni e Mahmood

Coming out e outing, qual è la differenza? Molti già conoscono la risposta, ma forse non tutti. Opportuno quindi fare chiarezza. Di recente, tornando ad un fatto poc’anzi accennato, quello che è accaduto nello studio di Serena Bortone, si è parlato di outing. Ospiti nel talk ci sono stati il giornalista e direttore de Il Fatto Quotidiano online, Peter Gomez, e il direttore di Dagospia, Roberto D’Agostino.

Il primo ha affermato di conoscere bene Mahmood e la sua famiglia, dicendo che il cantante di ‘Tuta Gold’ è senza dubbio gay. Il secondo ha appunto riferito che Mengoni è dichiaratamente gay. Un esempio lampante di outing, che, a differenza del coming out, vede persone terze svelare l’orientamento di altre persone. Spesso tale situazione è un colpo basso in quanto prevarica la volontà dei diretti interessati. Si parla invece di coming out quando è la medesima persona a spiegare il proprio orientamento, tramite una scelta consapevole e ponderata.

Mahmood, come Mengoni, dopo l’outing, ha optato per non rilasciare alcuna dichiarazione. Nessun commento, silenzio tombale.