Mengoni scoppia in lacrime al concerto: crollo emotivo (video)

In queste settimane, Marco Mengoni è in giro per l’Italia con il suo tour estivo, “Marco negli stadi“, iniziato lo scorso 17 giugno allo Stadio Comunale di Bibione e che lo terrà impegnato fino al 15 luglio con il gran finale al Circo Massimo di Roma. Le date stanno essendo un successo dopo l’altro, con stadi pieni ed emozioni a mille. Proprio ieri, 24 giugno, Mengoni si è esibito allo stadio Arechi di Salerno, dove ha cantato i suoi successi davanti ad un’immensa folla. Ma, non solo questo. Durante la serata, Marco si è anche lasciato andare, scoppiando in lacrime sul palco. A farlo crollare è stato un coro intonato dai suoi fan, che gli hanno dedicato la canzone “‘O Surdato Nnammurato“.

Al sentire il suo pubblico intonare quel brano, Marco Mengoni non è riuscito a trattenere la commozione ed è scoppiato in un pianto liberatorio. I presenti, ovviamente, hanno ripreso il tutto e il video è andato velocemente virale sui social, come TikTok e Facebook. Alla fine del concerto, poi, è stato il cantante a voler rivolgere ai suoi fan delle parole piene di gratitudine, incredulità e affetto. “Mi avete fatto un po’ scoppiare e io vi ringrazio”, ha detto Mengoni. “Uno dopo quasi 14 anni ci si abitua e invece no, non ci si abitua mai. Ritrovarsi a rivivere delle cose e avermi permesso di vincere di nuovo Sanremo, andare all’Eurovision e il tour è stato un sogno, grazie”, ha aggiunto in conclusione.

Non è la prima volta che un video di un concerto di Marco diventa virale. Solamente pochi giorni fa, ha iniziato a girare per tutto il web una clip in si vede il cantante parecchio preoccupato guardare la folla, mentre era intento a cantare la sua canzone “L’essenziale”. Questo perché credeva che qualcuno tra il pubblico si stesse sentendo male. In realtà, però, in quel momento stava avvenendo una proposta di matrimonio. Il cantante, dopo essersene accorto, ha subito cambiato espressione e il momento ha subito fatto impazzire il web.

Marco Mengoni al TIM Summer Hits 2023

Questa sera, 25 giugno, è partita su Rai 2 la nuova edizione del Tim Summer Hits 2023, condotta da Andrea Delogu e Nek, che è subentrato al posto di Stefano De Martino. Moltissimi gli artisti che si sono esibiti durante la tappa romana dell’evento, tra cui anche Marco Mengoni. Marco ha cantato insieme ad Elodie la loro hit estiva, “Pazza estate”, facendo ballare tutto il pubblico di Piazza del Popolo.

Solamente ieri, 24 giugno, Mengoni era a Salerno per il suo concerto, dunque in molti si sono chiesti se la puntata fosse trasmessa dal vivo oppure no. Ebbene, gli appuntamenti del Tim Summer Hits, in realtà, sono stati già registrati il 17, 18 e 19 giugno. Il 6, 7 e 8 luglio, poi, la troupe del programma si sposterà a Rimini, presso il Piazzale Fellini, dove si terranno gli ultimi tre concerti.