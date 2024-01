Mengoni: “Per il fidanzamento vado dalla psicoterapeuta, il motivo”

Marco Mengoni a cuore aperto. Nelle ultime ore il cantante ha rilasciato due interviste, una a La Repubblica e una al Tg Uno. Focus sul Festival di Sanremo naturalmente (tra pochi giorni salirà sull’Ariston affiancando Amadeus in qualità di super ospite e co-conduttore), ma anche rivelazioni sulla sua vita privata. Una notizia visto che, come è arcinoto, il musicista è iper riservato quando si tratta di parlare delle sue vicende sentimentali.

Alla luce del mistero che aleggia attorno alle faccende di cuore di Mengoni, c’è molta curiosità tra i fan. La domanda più gettonata è ovviamente se sia fidanzato oppure no. Ebbene, al quotidiano La Repubblica il cantante ha confessato che non c’è alcuna dolce metà al momento nella sua vita: single. Non solo, l’artista ha spiegato che proprio per il problema a trovare un partner si è addirittura affidato a uno psicoterapeuta:

“L’amore? No, non l’ho trovato. Dipende da un sacco di fattori, ci lavoro con la mia terapeuta, voglio andare a una visione meno assolutista del mondo. Non sei solo perché lavori tanto, è per un insieme di cose, non c’è un capro espiatorio. Forse è per questo che scrivo canzoni malinconiche. Vorrei innamorarmi tutti i giorni, sentire la botta allo stomaco. Da un po’ non provo questa sensazione, il mio “emotivogramma” è piatto. Poi mi abituo a stare solo e sono un solitario: costruisco mobili, curo le piante, vado al cinema e viaggio da solo”.

Sempre a proposito di faccende personali, il musicista ha raccontato che sta anche seguendo i consigli di un nutrizionista, pratica a cui non aveva mai pensato negli anni precedenti. Una scelta, ha sottolineato sempre Mengoni non dipesa dal fatto di avere l’intenzione di dimagrire, quanto piuttosto con quella di cibarsi in modo corretto visto che la sua professione e la sua inclinazione spesso lo portano ad avere pasti ‘sballati’ e ad orari poco convenzionali:

“Mai avuto un rapporto con un nutrizionista, ma adesso ce l’ho. Non tanto per il dimagrimento ma volevo mangiare bene, ci sono mestieri nel quali puoi essere più regolare: io per la fretta o la dimenticanza, mi scordo di mangiare. Poi faccio casino. In tour paradossalmente ho gli orari”.

Capitolo Festival di Sanremo. Quest’anno, dovendo ricoprire il ruolo di co-conduttore e super ospite, ha visto Amadeus lavorare ancor più da vicino. E l’impressione avuta è stata positiva. Mengoni ha raccontato al Tg Uno che il conduttore e direttore artistico della kermesse è un perfezionista a cui non sfugge nulla: “È Stakanov, non c’è un pelo che non passi sotto al suo naso. Pure io sono perfezionista, ma il controllo totale non si può avere. La perfezione va rinchiusa in una scatola”.

Per quel che concerne la carriera, i numeri del cantante sono strepitosi. Da quando ha avuto successo, cioè 14 anni fa, ha ottenuto 79 dischi di platino e 2.5 miliardi di streaming. Inoltre si è impegnato in 10 tour. Una schiera di fan lo acclama e i dati non sono che un “attestato di amore e di stima”, ha sottolineato Mengoni a La Repubblica. “Forse fuggo dai numeri perché c’è sempre un confronto, la società si muove in questo modo e non vorrei essere schiacciato. Mi piace mettermi in competizione con me stesso sulla concretezza e non sui numeri“, ha concluso.