Mengoni ha dato picche a Fiorello tutto l’anno: parla lo showman

Su Twitter, una fan si chiede come mai Marco Mengoni non sia stato ospitato a Viva Rai 2. Il conduttore le risponde, spiegando il motivo.

Viva Rai 2, varietà mattutino condotto da Rosario Fiorello, è prossimo alla sua conclusione. Venerdì 9 giugno, infatti, è prevista la messa in onda dell’ultima puntata. Molto probabilmente, però, il programma sarà rinnovato anche per la prossima stagione televisiva. Intanto, viene da chiedersi cos’abbia in mente lo showman siciliano per chiudere in bellezza una stagione di Viva Rai 2 rivelatasi ricca di soddisfazioni.

Perché Marco Mengoni non è mai andato a Viva Rai 2? Risponde Fiorello

La riflessione sopra citata si intreccia con il nome del vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo: Marco Mengoni. Sui social, negli ultimi tempi, si è discusso del fatto che il cantante non sia mai stato ospite di Fiorello nella sua trasmissione mattutina. In molti si stanno chiedendo il motivo, e recentemente sembrerebbero aver ricevuto risposta. Su Twitter, infatti, una fan di Marco Mengoni si era posta il quesito detto sopra, ricevendo risposta dallo stesso Fiorello: “Ci abbiamo provato tutto l’anno. Oh non è mica facile svegliarsi alle 5… Quindi capiamo“.

Fiorello potrebbe quindi aver provato ad invitare il cantante, senza successo. Una risposta che suona ironica, quella dello showman alla fan di Mengoni. Il problema sembrerebbe l’orario, ma potrebbe essere difficile da credere. Che il commento possa, in realtà, nascondere un annuncio velato? Non è da escludere che Fiorello e Biggio possano decidere di ospitare Marco Mengoni per chiudere in bellezza il loro varietà mattutino. Qualora fosse effettivamente così, mancherebbe poco tempo prima di vedere il cantante nel programma, data la chiusura di quest’ultimo prevista il 9 giugno.

Quando i due diedero spettacolo a Stasera c’è Cattelan

Si tratta, ovviamente, di semplici supposizioni, in quanto non c’è stato un annuncio ufficiale a riguardo. C’è chi, sui social, ha voluto ricordare un precedente siparietto che aveva visto coinvolti lo showman e il cantante. Ospitato a Stasera c’è Cattelan, Marco Mengoni telefonò a Fiorello: “Lo sai chi ti saluta” chiese il cantante. “Stoca**o” rispose il conduttore di Viva Rai 2, facendo divertire sia Cattelan che Marco.

I fan sperano di poter nuovamente assistere a siparietti del genere, magari proprio in una delle ultime puntate di Viva Rai 2. Al momento, però, non ci sono conferme ufficiali, anche se, per alcuni, il commento di Fiorello per rispondere ad una fan suona come un velato annuncio. Staremo a vedere se si rivelerà effettivamente così.