Mengoni e Madame in tv da Morgan? No grazie. Doppio rifiuto

Marco Castoldi rivela i motivi per cui i due celebri colleghi hanno scelto di non partecipare al suo show su Rai 2

Morgan è pronto per tornare in televisione con una nuova trasmissione tutta per sé. Il suo sarà un vero e proprio one man show incentrato su 4 fra i più grandi poeti che la storia della musica italiana abbia mai conosciuto. Stramorgan, questo il titolo del format, andrà in onda su Rai 2 a partire dal 10 aprile e metterà al centro un’analisi storica e musicale estremamente approfondita di personaggi del calibro di Umberto Bindi, Domenico Modugno, Lucio Battisti e Franco Battiato. Al fianco di Castoldi in questa nuova importante avventura televisiva ci saranno anche Pino Strabioli e una serie di ospiti per ora non ancora confermati.

Proprio a proposito di ospiti, tra l’altro, già si sa che il mattatore di Stramorgan ha ricevuto due “pacchi” molto importanti: da un lato quello di Marco Mengoni, fresco della vittoria del Festival di Sanremo 2023 con Due vite, dall’altro quello di Madame. Le voci di questi due “no” eccellenti circolavano online da diverse ore ed erano state riportate in anteprima da Giuseppe Candela su Dagospia. Oggi, ad ogni modo, Morgan ha confermato i pettegolezzi, cercando di spiegare perché avrebbe voluto entrambi gli artisti con sé e perché ha ricevuto un netto rifiuto da parte di entrambi.

In un’intervista esclusiva concessa nelle scorse ore al magazine Tv Sorrisi e Canzoni, parlando del suo ex pupillo di X Factor 3 (che portò alla vittoria) Marco Mengoni ha raccontato:

“È una persona con cui ho avuto molto a che fare, perché ha iniziato con me, e che ho criticato anche recentemente. Volevo capire se aveva compreso le mie parole o se ne fregava, se era intenzionato ad approfondire. È Marco Mengoni. Però non ha accettato. Ecco io parlo solo di non ospiti.”

In effetti, negli ultimi anni Morgan non ha rivolto parole particolarmente carine nei confronti di Mengoni. Secondo Castoldi, l’artista di Ronciglione si sarebbe un po’ fatto assorbire da un sistema musicale molto costruito. Morgan, inoltre, ha proprio di recente dichiarato che tutte le sue ultime canzoni sono “un po’ vuote”.

Ma non soltanto Mengoni, per l’appunto, ha rifilato un palo a Morgan. Anche la cantante veneta autrice di Il bene nel male ha detto no alla partecipazione a Stramorgan. A proposito, Castoldi ha aggiunto:

“Anche su di lei ho usato parole che non sono piaciute. Prima ha detto che sarebbe venuta (perché il nostro dialogo non si era interrotto) poi mi ha rivelato che le mie critiche bruciavano così tanto che non avrebbe partecipato. Le ho chiesto scusa. Devo dire che mi dispiace molto. Con lei ci sarebbe stato qualcoaa di grande.”

Cosa aveva detto Morgan su Madame

In effetti, Morgan con Madame si era espresso in termini davvero poco carini. Parlando della collega, Castoldi aveva dichiarato che “si dà tante arie e si crede un genio”. Non pago, Morgan aveva accusato Madame di averlo copiato. Qui le dichiarazioni di Castoldi: