Che frittata! Madame, al secolo Francesca Calearo, dopo essere finita nella bufera per un processo in cui è accusata di aver usato un falso Green Pass, nella giornata di ieri ha pubblicato un messaggio in cui ha tentato di spiegare qualche dettaglio sulla vicenda. Peccato che il post sia parso un ‘risotto’ cucinato con ‘ingredienti’ messi a casaccio. Ebbene, quel messaggio, a distanza di nemmeno 24 ore, è stato rimosso dalla cantante vicentina che, evidentemente, ha deciso di fare marcia indietro.

“Tolgo l’ultimo post per dare spazio al nuovo progetto e lasciando che l’indagine faccia il suo corso”, ha messo nero su bianco, tramite una Story Instagram, la giovane veneta. “I dettagli legati al caso – ha aggiunto – non ho potuto darli perché appunto sono sotto indagine ed è in quella sede che se ne dovrà discutere”. “Ne riparleremo in caso a processo finito, ora aggiungere altro è superfluo, tocca aspettare gli esiti. Mi spiace per tutto quello che sta succedendo, vediamo come andrà, per ora avanti tutta che c’è tanto tanto tanto da viversi. Tutto “il bene nel male”””, ha concluso la musicista.

Il caso sta facendo parecchio discutere e in tanti stanno chiedendo sui social la squalifica della vicentina al Festival di Sanremo 2023, kermesse in cui figura tra i cantanti big. Per la Rai e per l’organizzazione del Festival si tratta di una brutta gatta da pelare. Amadeus&Co, quando scoppiò la pandemia, fecero di tutto per andare in onda, schierandosi sempre dalla parte degli esperti e della scienza. Avere in gara una musicista che non ha fatto i vaccini e che, per di più, sembra che abbia utilizzato un Green Pass falso non sarebbe proprio un figurone.

Di recente, a caso già detonato, Amadeus ha riferito che Madame sarebbe rimasta in gara. La situazione della giovane veneta, per lo meno a livello mediatico, è però andata peggiorando nel momento in cui ha dichiarato che non si è mai vaccinata. Questo il messaggio ‘nebuloso’, criticatissimo e poi cancellato con il quale l’artista è intervenuta sui suoi profili social:

“Sono nata e cresciuta in una famiglia che per vari motivi ha iniziato a dubitare dei medici e delle misure della medicina tradizionale spingendosi su ricerche alternative. In effetti non solo non ho eseguito prontamente il vaccino del Covid, ma non ho altri vaccini. Non giudicherei a priori le scelte di una madre e di un padre innamorati di una figlia perfettamente sana dopo aver subito un aborto qualche anno prima. Anche le cure mediche che ho ricevuto sono quasi sempre state naturali (tranne in casi in cui servivano medicine chimiche come antibiotici, antidolorifici o cortisonici). Tuttavia si fa presto a partire dalla ricerca di un’alternativa e finire in un girone infernale di complottismo. Durante il Covid i miei ci cascano. Dopo una lunga chiacchierata con un medico infettivologo e una revisione delle mie ultime visite, lui mi prescrive una serie di vaccinazioni che reputa essenziali. Gli espongo ogni mio dubbio, lui pazientemente lo accoglie, mi risponde con disponibilità e io comprendo. Mi dà il contatto dei suoi colleghi del centro vaccinazioni e proseguo e proseguirò a completare tutte quelle necessarie per me e utili per gli altri. Grazie Dottore. A tutte le persone che mi hanno scritto che ho fatto bene a non vaccinarmi e tutto, voglio invitarvi ad informarvi a mente lucida, senza farvi prendere dal panico. Fidatevi delle persone giuste. Nessuno vuole il nostro male. Lottiamo tutti quanti in fondo per un solo motivo: stare in salute e stare tranquilli. Queste parole sono indirizzate anche ai miei, che reputo persone davvero intelligenti ma prese da un timore che li ha condotti in contesti poco affidabili. Per fortuna questa vicenda ha fatto ragionare anche loro e ho ricevuto dei feedback positivi rispetto alle mie nuove prese di posizione. Questa è stata la vicenda. Questa è stata la morale. Non abbiate paura. Perché la paura blocca la vita. Io vi ringrazio dell’attenzione, del supporto e dell’amore che continuate a dimostrarmi per quello che stiamo costruendo assieme. Grazie della pazienza e dell’affetto. Ci vediamo molto presto”.

Questo il messaggio rimosso e zeppo di passaggi alquanto controversi. Sulla vicenda si sono innescate una marea di polemiche. Tantissimi coloro che hanno ritenuto l’intervento della ragazza una “parac***ta”, per dirlo in termini gergali. Ora il passo indietro con la rimozione del post. Fuor di dubbio che l’intera faccenda potesse essere gestita meglio dalla musicista e dallo staff che la segue perché agire in un determinato modo non provoca altro che danni d’immagine. Per il momento si è vista una comunicazione assai ‘ballerina’. Adesso la palla passa nelle mani di Amadeus: Madame a Sanremo sì o Madame a Sanremo no?