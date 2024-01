Memo Remigi torna in Rai: ecco in quale programma lo vedremo

Memo Remigi, fino a non molto tempo fa, aveva fatto parte del cast fisso di Oggi è un altro giorno, programma pomeridiano di Serena Bortone andato in onda su Rai 1 fino alla scorsa stagione televisiva. Durante una puntata del suddetto show, tuttavia, il cantante fece scivolare la mano sul posteriore di Jessica Morlacchi e il gesto gli costò il licenziamento in tronco. A distanza di più di un anno da quell’evento, Memo Remigi potrebbe rimettere piede in Rai: ecco in quale programma.

Memo Remigi di nuovo in Rai: l’indiscrezione

A riportare l’indiscrezione è stato TvBlog, che ha spiegato come Memo Remigi dovrebbe essere tra gli ospiti di BellaMa’, il programma di Rai 2 condotto da Pierluigi Diaco. Pare che il cantante possa fare la sua apparizione nella puntata prevista per il prossimo venerdì 2 febbraio. Qualora questa indiscrezione dovesse trovare conferma, c’è da capire quali tematiche verranno affrontate durante la sua ospitata. È probabile che Memo Remigi possa presentare il suo libro (Sapessi com’è strano), uscito a marzo dello scorso anno. Non è dato sapere se parlerà o meno di Jessica Morlacchi e di quanto accaduto nel programma di Serena Bortone. Al momento, non resta che attendere qualche giorno per scoprire se Memo Remigi sarà effettivamente ospite di Pierluigi Diaco.

Prima dell’ospitata, ancora da confermare, a BellaMa’, Memo Remigi sembrava fosse vicino al ritorno in Rai con I Fatti Vostri e Domenica In. Entrambe le partecipazioni nei rispettivi programmi, però, saltarono e le cause rimangono tutt’oggi un mistero. Il programma di Pierluigi Diaco potrebbe essere l’occasione per rivedere il cantante sul piccolo schermo.

La precedente intervista di Memo Remigi

Solo qualche mese fa, Memo Remigi aveva rilasciato un’intervista, dove era tornato a parlare proprio della Morlacchi. Il cantante aveva sostenuto di essere in ottimi rapporti con la collega, con la quale si sentirebbe ancora. Sempre all’interno di quell’intervista, Remigi aveva detto la sua anche su Barbara d’Urso, la quale era stata da poco defenestrata da Mediaset per lasciare spazio a Myrta Merlino, per quanto riguarda il timone di Pomeriggio Cinque. Il cantante si era mostrato critico nei confronti della televisione della d’Urso e, al contempo, aveva detto che l’ex La7 avrebbe confezionato un tipo di trasmissione meno “trash” rispetto a quella di Barbara.