Memo Remigi: “Barbara d’Urso? Solo uno starnazzare di galline”

Memo Remigi non lesina critiche nette alla tv di Barbara d’Urso, che, come è noto, è stata defenestrata da Mediaset. Fuori lei, dentro Myrta Merlino, che prenderà il timone di Pomeriggio Cinque e confezionerà un programma meno “trash”, come voluto dai piani alti di Cologno Monzese. Remigi, intervistato dal magazine Mio, ha detto la sua sul cambio stabilito dai vertici del Biscione. E nel farlo ha tuonato senza se e senza ma sulla linea che la sua ex fidanzata (con la d’Urso ha vissuto un amore in passato) ha seguito per anni, parlando addirittura di trasmissioni in cui era “tutto uno starnazzare di galline”.

Memo Remigi tuona su Barbara d’Urso: “Mancava il buon gusto nella sua tv”

“Non era una trasmissione di grande cultura e insegnamento”, ha dichiarato il cantante aggiungendo che “è vero che la tv non deve essere maestra, ma almeno di buon gusto e in quel programma ce n’era poco”. Poi un altro affondo pesante: “Era solo uno starnazzare di galline che fanno a gara a chi grida di più”. Per quel che riguarda la new entry Merlino ha detto che “farà una trasmissione meno trash di Barbara, e lo dico con tutto l’affetto e il rispetto per la sua professione”.

Ciò che dice Remigi può essere condivisibile. Certo è facile, come si suol dire in certi casi, sparare sulla croce rossa. Ora che la d’Urso è, televisivamente parlando, alle corde, in molti la criticano apertamente. Sarebbe stato più onesto, forse, esprimere determinati concetti sul suo metodo di lavoro anni fa. Insomma, puntare il dito quando una persona è stata lasciata a casa è più facile che farlo quando è sulla cresta dell’onda.

Memo Remigi: “Sento ancora Jessica Morlacchi”

Remigi, sempre con il magazine Mio, è tornato a parlare anche di Jessica Morlacchi. Per chi non lo sapesse o non lo ricorda, il cantante ha fatto parte del cast fisso di Oggi è un altro giorno (Rai Uno) fino a che in una puntata, in diretta, ha fatto scivolare la mano sul posteriore della collega, senza che questa fosse avvisata. Insomma, una palpatina tutt’altro che garbata.

Il caso ha sollevato un polverone e il musicista è stato licenziato in tronco. Da allora non ha più rimesso piede in Rai. Remigi, dopo la bufera, ha spiegato più volte di aver avuto un rapporto molto amichevole con la Morlacchi e che il gesto che gli è costato il posto era innocente (la Morlacchi non la pensa proprio così). Detto ciò, oggi, sente ancora la collega? Pare di sì, questo almeno è ciò che lui stesso sostiene.

“Con Jessica ci siamo sentiti, siamo in ottimi rapporti – ha rivelato Remigi –. Era un gioco innocente compiuto con una persona consapevole, lei non ha fatto scenate né denunce. Giustamente è rimasta al suo posto, anche perché se avesse preso le mie difese ci avrebbe rimesso”.

E ancora: “Ho fatto quel gesto in grande sintonia con Jessica perché siamo ed eravamo molto amici e molto complici. Si scherzava molto. Disgraziatamente sono stato visto mentre compivo questo gesto che ho fatto con grande ingenuità e senza rendermene conto”.