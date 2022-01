Memo Remigi: “Ecco perché ho lasciato Barbara d’Urso”

Memo Remigi è tornato a parlare della sua love story con Barbara d’Urso in una lunga intervista rilasciata al settimanale Di Più. Il cantante, visto di recente a Ballando con le Stelle ma presenza quotidiana di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, ha parlato principalmente del rapporto con la moglie Lucia Russo, scomparsa un anno fa dopo aver combattuto contro una terribile malattia.

I due sono stati insieme per cinquant’anni, con una pausa di sette anni durante la quale Memo ha amato la conduttrice Mediaset. Una liaison che all’epoca ha fatto molto scalpore per via della grossa differenza d’età e anche perché la presentatrice di Pomeriggio 5 era ancora poco conosciuta al grande pubblico.

Alla rivista edita da Cairo Editore Memo Remigi ha ammesso di aver tradito più volte la moglie nonostante provasse nei suoi confronti un sentimento importante e profondo. Tutte le sue storielle avevano un inizio e una fine, non prevedevano un futuro come invece il rapporto con Lucia, dalla quale Memo ha avuto il figlio Stefano che oggi lavora come regista. Scappatelle che la signora Remigi ha sempre perdonato fino alla comparsa di Barbara d’Urso.

La storia d’amore tra Memo Remigi e Barbara d’Urso

A Di Più Memo Remigi ha così raccontato quel periodo della sua vita privata:

“A 39 anni ho iniziato una storia con una donna più giovane di 20. Era una storia seria, non una semplice avventura. Anche mia moglie lo capì e non me la perdonò. Oltre che tradita si sentiva umiliata, le davano fastidio le chiacchiere della gente e così chiese il divorzio. Ma anche allora, visto che avevamo un figlio in comune, non ci siamo persi di vista, e il nostro legame non si è mai effettivamente rotto”

Per la prima volta Memo Remigi ha svelato il motivo per il quale è finita la sua relazione con Barbara d’Urso, durata quattro anni con tanto di convivenza a Milano:

“Quando la mia nuova compagna mi chiese di sposarla, di avere un figlio, l’ho lasciata andare; “Ho già dato, un figlio e una famiglia ce li ho. Non posso accontentarti ed è giusto che tu faccia la tua vita”

La scelta di Memo Remigi dopo la rottura con Barbara d’Urso

Poco dopo la rottura con Carmelita Remigi è tornato tra le braccia di Lucia, la giornalista che ha amato fino alla fine dei suoi giorni. Un grande amore, quasi da telenovela, che ha inevitabilmente cambiato la vita di Memo. Quest’ultimo non ha mantenuto alcun tipo di rapporto con Barbarella.

In seguito alla fine della relazione con Memo Remigi, Barbara d’Urso ha incontrato Mauro Berardi. Dal produttore cinematografico ha avuto i figli, ormai grandi, Giammauro ed Emanuele. Dal 2002 al 2006 è invece durato il matrimonio con il ballerino Michele Carfora.