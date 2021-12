In una intervista rilasciata al settimanale Mio Memo Remigi è tornato a parlare della sua ex fidanzata Barbara d’Urso. I due si sono amati tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta e qualche tempo fa la loro relazione è tornata a galla per via di alcune confidenze pubbliche del cantante. Confidenze che non sono piaciute alla presentatrice Mediaset, che si è difesa nel suo programma Pomeriggio 5.

Memo Remigi, che lo scorso anno ha perso la moglie Lucia Russo, ha raccontato che quando ha conosciuto Barbarella è stato cacciato via di casa e costretto a prendere in affitto un bilocale per iniziare una convivenza con la d’Urso, in quel periodo appena arrivata a Milano da Napoli e in cerca di successo nel mondo dello spettacolo. Dichiarazioni forti che hanno infastidito l’attrice.

In diretta tv Carmelita ha chiarito di non essere mai stata l’amante di Memo visto che non ha mai avuto una liaison con un uomo sposato. La d’Urso ha ribadito che all’epoca del suo incontro con Remigi lui era già separato dalla moglie che, tra l’altro, aveva un nuovo legame con un altro uomo.

Un gesto che non è particolarmente piaciuto a Memo Remigi che ha dichiarato nella sua ultima intervista:

“Barbara era una ragazzina, ho cercato di aiutarla e di proteggerla un po’. C’è stato un rapporto, mi ero separata da mia moglie per altre situazioni, non ho lasciato mia moglie per lei. Ma davvero preferirei non parlarne, non ho trovato carino il suo intervento infelice a Pomeriggio 5”

La storia d’amore tra Memo e Barbara

Oggi Memo Remigi e Barbara d’Urso non hanno mantenuto alcun tipo di rapporto. I due si sono amati per ben quattro anni e all’epoca hanno fatto chiacchierare parecchio per via della differenza d’età: il cantante è più grande della napoletana di ben venti anni.

Dopo l’addio a Remigi Barbarella ha incontrato Mauro Berardi. Dal produttore cinematografico ha avuto i figli, ormai grandi, Giammauro ed Emanuele. Dal 2002 al 2006 è invece durato il matrimonio con il ballerino Michele Carfora.

Memo è invece tornato tra le braccia della moglie, la giornalista Lucia Russo, recentemente scomparsa a causa di un tumore ai polmoni. I due hanno avuto un erede, Stefano, regista nonché ex marito dell’attrice Francesca Cavallin (famosa ai più per il ruolo di Bianca in Un medico in famiglia).