Meloni sapeva dei video di Giambruno? La telefonata di Berlusconi

Venerdì, 20 ottobre, Giorgia Meloni ha annunciato la separazione dall’ormai ex compagno Andrea Giambruno. A giocare un grande ruolo nella rottura, sono stati sicuramente i fuorionda mandati in onda da Striscia la notizia, in cui si può vedere il giornalista in atteggiamenti poco consoni con una sua collega. “Meloni un giorno scoprirà che le ho fatto un piacere“, è stato il commento di Antonio Ricci rilasciato ad ANSA. Ma, non è certamente finita qui. La vicenda continua a rivelare nuovi colpi di scena.

La telefonata di Pier Silvio Berlusconi a Giorgia Meloni: cosa le ha detto

Poche ore fa, infatti, il Corriere della Sera avrebbe rivelato che lo stesso Pier Silvio Berlusconi fosse all’oscuro di tutto. Per questo, alla luce di quanto accaduto, avrebbe deciso di fare una telefonata alla Meloni per scusarsi dell’accaduto, dichiarando di essere molto dispiaciuto per la condivisione dei video del suo ex compagno. “Non ne sapevo nulla, altrimenti ti avrei avvisata. Non ho potuto far nulla per impedirlo“, sarebbero state le sue parole. Inoltre, l’amministratore delegato della Mediaset avrebbe anche assicurato la Premier di aver frenato la messa in onda di ulteriori fuorionda di Giambruno. Difatti, Ricci ha anticipato di avere altre clip ancora più sgradevoli del giornalista.

Tuttavia, la Repubblica ha dato una versione totalmente diversa. Secondo il giornale, Pier Silvio Berlusconi sarebbe stato a conoscenza di questi video da diversi mesi. In effetti, i fuorionda sono risalenti molto probabilmente allo scorso giugno, dato che fra gli argomenti che avrebbe dovuto affrontare Giambruno c’era l’omicidio stradale a Casal Palocco. Tuttavia, Striscia la Notizia avrebbe deciso di mandarli in onda solo ora. Ma, i colpi di scena non sono finiti qui. Pare che Berlusconi abbia avvisato la Premier della presenza di questi video circa un mese fa, a settembre, durante una visita a Villa Grande (l’ex residenza romana di Silvio Berlusconi).

Dunque, due versioni molto contrastanti tra di loro, nessuna delle quali è stata ancora garantita. Nel frattempo, Forza Italia (nella persona di Antonio Tajani) e la famiglia Berlusconi hanno smentito fermamente la teoria del complotto, che parlerebbe di una presunta messa in scena messa in piedi per favorire la Presidente del Consiglio.