Meloni: “Ho lasciato Giambruno”. Fatali i fuorionda di Striscia

È terminata la relazione tra la premier Giorgia Meloni e il giornalista Andrea Giambruno. L’annuncio è arrivato nella mattinata di venerdì 20 ottobre, attraverso un post su Instagram della Presidente del Consiglio. I due sono stati legati per quasi dieci anni. Nella descrizione, che accompagna una foto della premier e di Giambruno insieme alla figlia nata nel 2016, Giorgia Meloni ha ringraziato il suo ormai ex compagno:

“La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo.

Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua“.

Andrea Giambruno nella bufera dopo il fuorionda di Striscia

Andrea Giambruno era recentemente finito nella bufera per il fuorionda trasmesso da Striscia la Notizia, divulgato nella giornata di mercoledì 18 ottobre. Le clip in questione avevano mostrato il giornalista lamentarsi per delle critiche ricevute in merito alla sua pettinatura. Giambruno si era in seguito intrattenuto a parlare con la collega in studio, facendole dei complimenti. L’ormai ex compagno di Giorgia Meloni, inoltre, era arrivato ad affermare di essere dispiaciuto di averla conosciuta così tardi.

Il giorno dopo la divulgazione dei fuorionda, il giornalista non ha condotto Diario del giorno su Rete 4, con Manuela Boselli al suo posto, senza motivare la sua presenza in studio in sostituzione del primo. L’assenza di Giambruno, tuttavia, è stata giustificata da un suo impegno come moderatore in una conferenza sul turismo e sulla sostenibilità a Pavia, quindi non legata alla recente bufera.

Il post di Giorgia Meloni: le reazioni dell’utenza

Nella lunga descrizione, Giorgia Meloni ha spiegato come lei e l’ex compagno Giambruno avessero da tempo preso strade diverse. Si legge, inoltre, la volontà della premier di difendere la loro storia, la loro amicizia e soprattutto la loro figlia Ginevra. La parte finale della descrizione, inoltre, potrebbe essere una stoccata a Mediaset.

Il post di Giorgia Meloni ha scatenato decine di migliaia di reazioni, oltre ad aver ricevuto ricevuto tanti commenti di supporto, indirizzati proprio alla Presidente del Consiglio. Non sono mancate, tuttavia, le critiche. Se da un lato in molti hanno espresso vicinanza nei confronti di Giorgia Meloni, dall’altro si possono leggere numerosi attacchi dell’utenza, incentrati soprattutto sul tema della famiglia tradizionale.