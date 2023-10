Giambruno assente a Diario del giorno: i dettagli e le motivazioni

Oggi Andrea Giambruno, nella bufera per il fuorionda trasmesso da Striscia la notizia, non si è presentato a Diario del giorno. Ecco perché

Dopo il clamoroso fuorionda divulgato ieri, mercoledì 18 ottobre, da Striscia la notizia, il giornalista e compagno della premier Giorgia Meloni, Andrea Giambruno, questa mattina non era presente alla conduzione di Diario del giorno su Rete 4. Come si vede nelle clip oggetto della polemica il giornalista si è lamentato per le critiche mosse nei suoi confronti circa la pettinatura che portava e infine si è intrattenuto a parlare con la sua collega lì in studio facendole dei complimenti e arrivando ad affermare di essere alquanto dispiaciuto di averla conosciuta così tardi.

Al suo posto oggi è comparsa la collega giornalista Manuela Boselli che, dal canto suo, non ha proferito parola sulle motivazioni della sua presenza in studio al posto di Giambruno. Che sia tutto legato alla bufera scoppiata per il famoso fuorionda? È questa la domanda che si sono posti in molti e a quanto pare adesso si è trovata una risposta.

Giambruno assente giustificato

Sembra che l’assenza di oggi di Andrea Giambruno sia del tutto giustificata e non legata allo scandalo scoppiato in seguito al servizio mandato in onda ieri da Striscia la notizia. Stando a quanto si apprende sui social nelle ultime ore e quanto riportato da Massimo Falcioni su X, ex Twitter, Giambruno quest’oggi ha dovuto presenziare, in qualità di moderatore, a una conferenza sul turismo e sostenibilità che si è tenuta in quel di Pavia.

Un appuntamento molto importante e dal titolo “Stati generali sul cammino e il turismo sostenibile” al quale ha preso parte con un video-messaggio anche il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè.

andrea giambruno assente a diario del giorno dopo il fuori onda di striscia. il motivo? un impegno ad un congresso a pavia programmato da giorni. pic.twitter.com/7icC305L3I — Massimo Falcioni (@falcions85) October 19, 2023

Assenza quindi dovuta a impegni istituzionali presi da tempo e che nulla ha a che vedere con l’episodio controverso di ieri anche se c’è da ammetterlo, il tempismo è stato parecchio sfortunato. Sembra quindi che l’arcano sia stato svelato e quindi è molto probabile che già da domani Giambruno torni nelle vesti di conduttore su Rete 4. Non resta da chiedersi se sfrutterà l’occasione per commentare l’accaduto oppure preferirà praticare il silenzio.

Il commento di Selvaggia Lucarelli

In tutto ciò a dire la sua è arrivata anche la giornalista Selvaggia Lucarelli. La giurata di Ballando con le stelle ha voluto esprimere la sua opinione su Instagram circa l’accaduto che ha coinvolto il collega e ha descritto Giambruno come ‘il personaggio dell’anno’. Proseguendo il discorso, la Lucarelli ha poi chiesto a se stessa e ai suoi followers quale sia il motivo che porterebbe Giambruno nelle suddette clip a “camminare come Ivano di Viaggi di Nozze”, citando il film cult di Carlo Verdone.

Per concludere e non farsi mancare proprio nulla la giornalista ha pubblicato poco fa anche un video ironico contenente il promo del programma di Giambruno modificato da lei stessa e “corretto” inserendo anche il famoso fuori onda. Il tutto condito dai numerosi commenti ironici dei suoi seguaci.