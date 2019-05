Melissa Satta in vacanza con la famiglia di Boateng: “Nessuna dietrologia”

Melissa Satta in vacanza con la famiglia del suo ex: l’ex velina torna a parlare della fine della relazione con Boateng

Melissa Satta e Boateng sono riusciti a mantenere i rapporti civili dopo la loro separazione. L’amore finito non ha portato loro a farsi la guerra e, diligentemente, hanno pensato solo al bene del piccolo Maddox negli ultimi mesi. Per questo motivo l’ex velina ha scelto di passare le ultime vacanze a Dubai in compagnia della famiglia del suo ex marito. Boateng non c’era ma, in compenso, Maddox ha potuto passare delle giornate spensierate in compagnia dei suoi cuginetti e dei sui zii Avelina e Jerome, fratelli del calciatore. Di questo la Satta ne ha parlato in un’intervista rilasciata a Chi dove, ancora una volta, ha ribadito voler far funzionare le cose nella loro nuova “famiglia allargata”.

Melissa Satta si confessa: “Non è mai bello quando finisce un amore”

Adesso Melissa Satta e Kevin – Prince Boateng vivono tranquillamente la loro vita da genitori separati. Lei era con la famiglia di lui a Dubai e il calciatore non c’era, ma la Satta ha subito specificato: “Boateng era assente per motivi lavorativi […] Nessuna dietrologia sentimentale”. La stessa ha poi dichiarato: “Non è mai bello quando finisce un amore, ma oggi siamo in serenità. Questo è già in grande passo avanti per chi ha provato amore ed ha messo al mondo un figlio“. Adesso inoltre Melissa si sta godendo la sua vita da single perché di innamorarsi, come ha spiegato, non ne ha voglia. La Satta si è definita infatti “Fidanzata con se stessa” e innamorata solo del figlio Maddox.

Boateng e Melissa Satta genitori uniti per il figlio Maddox: la dedica

Oggi Melissa Satta di una cosa è certa: lei e Boateng faranno di tutto per il figlio Maddox e ci saranno sempre. Il loro unico obiettivo, anche da coppia non più innamorata, resta quello di rendere felice il piccolo. E la dedica della showgirl arrivata in occasione del compleanno di Maddox non fa altro che confermare queste sue intenzioni.