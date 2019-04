Melissa Satta da brividi su Maddox e la dolce menzione per Boateng

Melissa Satta in confidenza: “Maddox, per me non era mai il momento giusto”. Poi la dolce menzione per Boateng: la situazione tra i due

Tanti auguri a Maddox. Oggi 15 aprile 2019 il figlio di Melissa Satta e del calciatore Kevin Prince Boateng festeggia il quinto compleanno. Per l’occasione l’ex velina di Striscia la Notizia poco dopo mezzogiorno ha affidato ai suoi profili social un messaggio da brividi dedicato al bambino, riflettendo su come la sua vita sia cambiata da quando è venuto al mondo. La modella, inoltre, non ha scordato di menzionare Boateng nonostante tra i due pare (diciamo “pare” perché i diretti interessati non si sono mai espressi pubblicamente sulla vicenda) che sia finito l’amore e, dunque, il matrimonio.

Maddox, gli auguri speciali e le confidenze di Melissa Satta

Melissa riflette e scrive… “15 aprile 2014, il giorno in cui sei arrivato tu”, esordisce la modella di origini sarde. “Tu che hai stravolto la mia vita, che hai portato una ventata di gioia amore e felicità. Sei un bambino bello felice e pieno di voglia di vivere, affronti la vita ogni giorno con grinta nonostante ogni tanto ci mette davanti a qualche difficoltà”. La Satta a questo punto confida le sue titubanze sulla decisione di avere un figlio. Questione di tempistiche e di giustificate paure: “Per me non era mai il momento giusto, ma ringrazio che questo momento sia arrivato!”. Infine ecco la menzione per Boateng: “Mamma e papà ti ameranno sempre”.

Boateng e Melissa Satta: la situazione tra i due

Il fatto che Melissa Satta citi Boateng in relazione al figlio, rimarcando il suo ruolo di padre amorevole, fa pensare che la coppia si sia detta addio pur rimanendo in buoni rapporti. Ricordiamo che le voci sulla fine della loro love story si rincorrono ormai da mesi, ma sia il calciatore, sia l’ex velina di Striscia la Notizia non hanno mai rilasciato dichiarazioni ufficiali a riguardo, preferendo gestire la situazione all’ombra dei riflettori mediatici. Tuttavia sembra certa la loro separazione (la Satta di recente ha anche tolto il cognome Boateng dal suo profilo Instagram) Una cosa però è indubitabile: a Maddox non manca nulla, né l’amore di mamma, né quello di papà. Auguri.