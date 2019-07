Melissa Satta ultimi gossip: ritorna l’armonia con l’ex marito Boateng

By

Melissa Satta e Boateng pizzicati insieme in Sardegna

È tornata l’armonia tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. A qualche mese dalla separazione, la soubrette e il calciatore sono tornati a farsi vedere insieme. A pizzicarli, a bordo di uno yacht, il settimanale Chi, che ha dedicato all’ex coppia un servizio nel numero in edicola da mercoledì 3 luglio. Sull’imbarcazione era presente anche Maddox, il figlio che Melissa e Kevin hanno avuto nel 2014. Proprio per il bene del piccolo la Satta e l’ex marito hanno cercato di ricucire un rapporto. Una serenità che in questo momento è necessaria ad entrambi, soprattutto all’attaccante, che ha da poco chiuso la sua collaborazione con la squadra del Barcellona.

Melissa Satta innamorata di un altro calciatore?

Al di là dell’armonia ritrovata, pare che Melissa Satta sia già innamorata di un altro uomo. Più precisamente di un calciatore, la cui identità al momento è top secret. A farlo sapere è sempre la rivista diretta da Alfonso Signorini, che qualche settimana fa ha immortalato l’ex Velina di Striscia la notizia in compagnia di un noto imprenditore. Foto che hanno mandato su tutte le furie la Satta, pronta a difendere con le unghie e con i denti la sua privacy. E soprattutto quella del figlio Maddox che sta attraversando un momento particolare data la separazione dei suoi genitori.

Boateng lascia di nuovo l’Italia dopo le vacanze estive?

Dopo la fine del matrimonio con Melissa Satta, Boateng è single. Il giocatore è più che mai concentrato sulla sua carriera, che sta per prendere una piega diversa. Il futuro calcistico di Kevin non sarà né nel Barcellona né nel Sassuolo: per lo sportivo si parla della possibilità di giocare nel campionato turco, nel Besiktas.